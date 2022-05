Satire: NDR-Podcast von Autorin Sarah Bosetti

Hamburg. Aus der deutschsprachigen Poetry-Slam-Szene sind im vergangenen Jahrzehnt schon einige Künstler hervorgetreten, die Karriere in Funk und Fernsehen gemacht haben. Der Bekannteste und (Dienst-) Älteste ist Mützen-Mann Torsten Sträter. Der Mittfünfziger aus Dortmund hat im Ersten dank seiner Geschichten längst seine eigene Show („Sträter“), ist aber auch gerngesehener Gast bei Kollegjnnen.

Kürzlich sprach er mit Sarah Bosetti. Die 38-Jährige hat zwar in der ARD (noch) keine eigene Sendung die ehemalige deutschsprachige Vizemeisterin im Team-Poetry-Slam schlägt jedoch in ihrem alle acht Tage vom NDR neu produzierten Podcast „extra 3 – Bosettis Woche“ ungewöhnliche, meinungsstarke, auch mal überraschende Töne an.

Satire: Bosetti nimmt Hass-Kommentare aufs Korn

Kein Wunder, gilt die Autorin und Komikerin, geboren in Aachen, nach Auftritten in „Die Anstalt“ (ZDF), bei „Nuhr im Ersten“ (ARD) oder bei „extra 3“ doch als derzeit angesagteste Satirikerin hierzulande. In ihrem Bühnenprogramm mit dem Titel „Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe“ verwandelt sie regelmäßig Hass-Kommentare aus dem Internet mit ihrem pointierten Hang zur Ironie in geradezu liebevolle Verse.

Und nach ihrem Kabarett-Hattrick mit den Auszeichnungen Salzburger Stier (2020), Deutscher Kleinkunstpreis und Dieter-Hildebrandt-Preis der Stadt München (beides 2021) hat Bosetti mit ihrem wöchentlichen Audiopodcast von je etwa 45 Minuten, der jeden Freitagnachmittag neu erschient, ein Format gefunden, in dem ihr Sinn für beißenden Spott mit feministischer Sichtweise und ihre Schlagfertigkeit zur Geltung kommen. Mit Sträter sprach sie etwa über unangenehme Ohrfeigen und die „Staatsmännigkeit“ von Vizekanzler Robert Habeck.

Bosetti: Satire sei eine Waffe

Bei ihren vorherigen Gästen wie den Kleinkunstpreisträgern Christoph Sieber und Tobias Mann oder aktuell bei Komikerin Lisa Feller ging und geht es um „Gedanken zum Tanken“ oder um „Tempo ohne Limit“. Und ihr „fröhlicher Schlechte-Laune-Podcast“ ist bewusst kein Interview, sondern ein mit Rubriken und O-Tönen angereichertes Gespräch aus zwei Perspektiven, meint Sarah Bosetti. Bei ihrem jüngsten mit Kabarett-Grande-Dame Gerburg Jahnke zeigte diese in der Rubrik „Sag doch mal was Nettes über...“ bei Kanzler Olaf Scholz. sogar besonderes Mitleid.

Umso mehr ließen sich die beiden Spötterinnen am Fall Xavier Naidoo darüber aus, wie Entschuldigungen auch in die Hose gehen können. Doch egal, wie viele Gäste sie noch begrüßen wird und welche Promis sie erwähnt - Sarah Boestti wird sich für nichts entschuldigen. Insbesondere in dieser Zeiten könne Satire eine Waffe sein, meint die Gastgeberin. „Die Mächtigen müssen immer dann besonders zum Ziel der Satire werden, wenn ihnen die Macht zu Kopfe steigt.“ Gerburg Jahnke drückt es so aus: „Frau Bosetti ist ein Genre für sich!!“

„extra 3 – Bosettis Woche“ jeden Freitagnachmittag neu in der ARD-Audiothek, bei Youtube und Sa 11.00, bei NDR Info Spezial

Bühnenprogramm: „Ich habe nichts gegen Frauen, du Schlampe“ Do 5.5., 20.00, Polittbüro, Karten zu 20,-/erm. 15,-; www.polittbuero.de