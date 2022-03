Mitten in den „Tagesthemen“: ARD-Bild fällt aus

In Hamburg und anderen Teilen Deutschlands wurde am Montagabend plötzlich der Bildschirm schwarz. Die Ursache ist unklar.

Moderatorin Caren Miosga im Hamburger Studio der ARD-„Tagesthemen“: Mitten in der Sendung wurde in Teilen Deutschlands am Montagabend der Bildschirm schwarz.

Hamburg. Und plötzlich wurde es schwarz vor Augen: Mitten in den „Tagesthemen“ ist es am Montag in Teilen Hamburgs zu einem Ausfall des ARD-Programms gekommen. Statt der Sendung gab es im Ersten für viele Fernsehhaushalte nur ein Standbild zu sehen. „Auf diesem Sender wird gerade nichts gesendet“, stand da auf grauem oder auch blauem Hintergrund geschrieben. Und weiter: „Informieren Sie sich in Ihrer Programmzeitschrift über die Sendezeiten.“

Auch nach mehr als einer Stunde war das Problem noch nicht behoben. Auf Störungsportalen häuften sich die Meldungen von ARD-Ausfällen. Auf Twitter wurde auch aus anderen Bundesländern ein Programmausfall gemeldet.

Auch die Regionalprogramme von WDR und SWR waren von der Störung betroffen. Zur Ursache lagen am Abend keine offiziellen Angaben vor.