Goldene Bild der Frau: Gala mit Überraschung für Hamburgerin

Hamburg. Moderator Kai Pflaume sprach sicher einigen der 400 geladenen Gäste und den Zuschauern, die von zu Hause aus die Veranstaltung streamten, aus der Seele. „Gerade in den letzten Monaten hat sich wieder deutlich gezeigt, dass ohne das Ehrenamt unser gesellschaftliches Miteinander, der Zusammenhalt gar nicht funktionieren würde.“

Der Moderator, der zum 14. Mal durch die Gala der „Goldenen Bild der Frau“ führte, stand wieder leibhaftig auf der Bühne im Stage Theater Neue Flora und sprach mit den Frauen, die gestern ausgezeichnet wurden. Eine Veranstaltung dieser Größenordnung war nach der monatelangen Abstinenz etwas Besonderes – und es glitzerte sehr: Schauspiel-Star Gerit Kling kam im hochgeschlitzten Paillettenkleid, Wolke Hegenbart im Glitzer-Jumpsuit.

Goldene Bild der Frau: Gala für starke Frauen

Moderator Kai Pflaume mit "Bild der Frau"-Chefredakteurin Sandra Immoor, Verlegerin Julia Becker, Gesellschafterin Nora Marx, und Bianca Pohlmann (Leitung Funke Zeitschriften).

Foto: Marcelo Hernandez / Funke Foto Services

Die Freude über Blitzlichter und Interviews am roten Teppich war den Prominenten anzumerken. Schauspielerin Anja Kruse formulierte es so: „Nach 20 Monaten Abstinenz fühlt es sich ganz neu an, so, als hätte ich es noch nie gemacht.“ Wie Vollprofis posierten neben Sänger und Laudator Giovanni Zarella, Jasmin Wagner, Birgit Schrowange und Tänzerin Isabel Edvardsson die jüngsten Gäste, die Social-Media-Stars Lisa und Lena, während sie die jüngste Preisträgerin, die 16-jährige Nina Lindtner, flankierten.

Feierlich zeichnete Deutschlands größte Frauenzeitschrift, die „Bild der Frau“ – ein Titel der Funke Mediengruppe, in der auch das Hamburger Abendblatt erscheint, – sieben „Heldinnen des Alltags“ für ihr soziales Engagement aus. „Wir alle sind den Preisträgerinnen unendlich dankbar für die großartigen Projekte, die sie auf die Beine gestellt haben. Mit beeindruckender Leidenschaft, viel Empathie, großem Mut und einer unfassbaren Energie machen sie die Welt besser“, sagte Julia Becker, Verlegerin und Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe.

Becker überreichte auch den wichtigen Leserpreis, der zusätzlich zum Preisgeld von 10.000 Euro mit zusätzlichen 30.000 Euro dotiert ist an Nina Lindtner. Die Aschaffenburgerin ist Jugendbotschafterin der „Grünen Bande“, die gegen die Ausgrenzung unheilbar erkrankter Teenager und junger Erwachsener kämpft. „Wir konnten heute Abend wieder erleben, was die ,Bild der Frau‘ zu leisten vermag: Sie informiert, unterhält, empowert, ermutigt und würdigt Frauen – die Frauen, die wir heute auszeichnen, aber eben alle anderen Frauen auch.“

Hamburgerin baute im Süden Indiens ein Kinderdorf

Diese ehrenamtlichen Engagements der Preisträgerinnen überzeugten ihre prominenten Paten sofort: So begleitete Schauspieler Sky du Mont die Kölnerin Carina Raddatz, die den Verein „Obstkäppchen“ gründete, über den roten Teppich und sagte: „Carina Raddatz schenkt bedürftigen Seniorinnen und Senioren, die ihr Leben lang geschuftet und jetzt trotzdem nicht genug Geld haben, um über die Runden zu kommen, viel mehr als eine Tüte voll frischer Lebensmittel. Sie schenkt ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Das finde ich großartig, denn noch schlimmer als ein leerer Magen ist das Gefühl, vergessen zu sein.“

Schauspielerin Eva Habermann bei der Gala der "Goldenen Bild der Frau".

Foto: Marcelo Hernandez / Funke Foto Services

Die Hamburger Preisträgerin Annie Wojczewski (72) wurde von Schauspielerin Wolke Hegenbarth, die ebenfalls kurz mit ihrem Verlobten Oliver Vaid auf dem roten Teppich posierte, begleitet. Wojczewski hat aus dem ehemaligen Kinderzimmer ihres Sohnes heraus mit ihrem Verein „Dewi Saraswati Hamburg e. V.“, was übersetzt „Göttin des Lernens“ bedeutet, im Süden Indiens ein Kinderdorf mit Kita und Schule aufgebaut und unterstützt so seit mehr als dreißig Jahren aktuell mehr als 400 der Kleinsten. Neben einer zusätzlichen Spende von 5000 Euro von ihrer Laudatorin Jutta Speidel wurde Wojczewski von der indischen Kinderdorfleiterin Jenny überrascht – sie wurde extra eingeflogen und beide Frauen verdrückten ein Tränchen bei der Begrüßung.

Johannes Wimmer war ebenfalls Pate

Showstar Riccardo Simonetti begleitet Kristina Flohr und Daniela Hinz vom Verein „Barber Angels Brotherhood“ aus Baden-Württemberg, Fernseh-Tierärztin Elisabeth Lanz kam mit der Berlinerin Sabine Häcker, die für ihr Engagement im Verein „Hunde für Handicaps“ geehrt wurde. Und der Hamburger Arzt Johannes Wimmer war Pate für Judith Grümmer aus Köln und ihre Initiative „Familienhörbuch“. Unter den Gästen waren auch Mariella Ahrens und Hubertus Meyer-Burckhardt mit Ehefrau Dorothee Röhrig, Yared Dibaba, Natascha Ochsenknecht, Heinz Hoenig und Bettina Tietjen.