Mauerbau: Menschen im Zug müssen schwere Entscheidung treffen

Hamburg. Menschen im Zug, Menschen in einer außergewöhnlichen Situation. 1961 ist ein Interzonenzug mit vielen DDR-Bürgern von München nach Berlin unterwegs. In den Abteils verbreitet sich bald die Neuheit: In Berlin soll eine Mauer gebaut werden. Was nun? Weiterfahren oder aussteigen? Es entbrennen zum Teil hitzige Diskussionen. Regimebefürworter und -gegner geraten sich in die Haare. Das Drehbuch zu dem Film "3 ½ Stunden" von Ed Herzog, der am Sonnabend in der ARD läuft, stammt von Robert Krause. Seine Großeltern haben etwas ganz Ähnliches erlebt.

Abendblatt: Wie hätten Sie sich in dieser Situation entschieden?

Robert Krause: Ich bin 1989 mit 19 Jahren in die Bundesrepublik abgehauen. Das war meine Entscheidung zu diesem Thema.



Eigentlich erzählen Sie hier die Geschichte ihrer Großeltern und der Zug fuhr auch nicht aus München, sondern aus Bremen nach Berlin, oder?



Krause: Genau. Von Bremen nach Leipzig, um genau zu sein.



Haben Sie mit Ihren Großeltern noch darüber sprechen können?



Krause: Leider nicht. Meine Großeltern leben schon lange nicht mehr. Meine Mutter lebt noch, aber die konnte mir auch nur sagen, dass dem so war. Mein Großvater soll aber sehr darauf gedrungen haben, wieder nach Dresden zurückzufahren. Er war sehr heimat- und familienverbunden. Er war Architekt und hatte am Stadtrand von Dresden ein Mehrfamilienhaus gebaut. Zeitweise waren wir mit vier Generationen darin vertreten. Das war der Geist meines Großvaters. Es war wohl für ihn der größte Antrieb, wieder nach Hause zu kommen.



Wann ist Ihnen der Verdacht gekommen, dass man aus dieser Geschichte einen Film machen müsste?



Krause: Die Real-Film-Produzentin Sibylle Stellbrink hat mich angerufen. Sie wollten zum Jubiläum keine große traditionelle Geschichte machen, sondern suchten nach einem anderen Ansatz. Das hat mich elektrisiert. Dann habe ich die Geschichte von meinen Großeltern erzählt.



In welchem Verhältnis stehen Roman, Drehbuch und Film?



Krause: Habe aus dem ursprünglichen Telefonat eine fünfseitige Grundgeschichte entwickelt. Dann habe ich zusammen mit Beate Fraunholz das Drehbuch geschrieben. Nachts habe ich dann den Roman geschrieben mit all den Geschichten, die man im Film nicht erzählen kann. Als das Drehbuch fertig war, war ich erst auf Seite 50 oder 60 im Roman. Danach habe ich Gas gegeben.



Viele Drehbuchautoren sind frustriert, weil man ihnen so heftig in ihre Arbeit hineinredet. Sie auch?



Krause: Es ist schon hart, wie stark da eingegriffen wird. Da war der Roman schon eine Art Befreiung. Wer beim Drehbuch zu sehr auf das Feedback eingeht, verliert seine Stimme. Wer auf Krawall setzt, fliegt eben raus. Die Autoren stehen da ganz schön im Feedback-Feuer.

Sie sind neun Jahre nach dem Mauerbau geboren. Wie alt waren Sie, als Sie in den Westen gegangen sind?



Krause: 19. Ich war fertig mit dem Abitur und hätte in der DDR zur Armee gehen müssen. Da hatte ich nur wenig Lust drauf. Ich wollte raus in die Welt. Ein politischer Flüchtling war ich aber nicht.



Wieso haben Sie zuerst Tischler gelernt?



Krause: Es gab in der DDR die Möglichkeit, Beruf und Abitur zu kombinieren. Das fand ich interessant.



Greifen Sie manchmal noch zum Hobel?



Krause: Ja, und es hat auch die Sehnsucht, etwas Materielles herzustellen, nachhaltig in mir eingepflanzt. Deshalb leide ich auch beim Drehbuchschreiben darunter, dass ich im Grunde nie etwas in der Hand habe. Deshalb müssen meine Studierenden ihre Texte am Ende auch ausdrucken.



Was liegt Ihnen näher, Regie oder Drehbuch?



Krause: Als meine Kinder ihren Papa brauchten, habe ich lieber Drehbücher geschrieben. Ich konnte zu Hause sen. Bei der Regie wird man so aufgesogen von einem Film, da wird man zum Knecht. Meinen letzten Film habe ich in der Wüste gedreht, da war ich acht Wochen in Marokko. Der Preis war mir zu hoch. Ich bin gern Herr meiner Zeit.



Sie wollen Sissi als TV-Serie verfilmen?



Krause: Wird gerade gedreht und ich schreibe meiner Kollegin Elena Hell auch Romane dazu.

Die Filme aus den 50er-Jahren sind ja furchtbar kitschig.



Krause: Das machen wir anders. Sissi hatte eine ganz abgründige Seite. Sie war viel mutiger und streitbarer Aber sie hatte auch manische Phasen. Sie hatte Depressionen und ist echt über die Stränge geschlagen.



"3 ½ Stunden" Sa 20.15 Uhr, ARD, Robert Krause, "3 ½ Stunden", 352 Seiten, Rowohlt, 12 Euro, „Wir Kinder der Mauer“, Sa 21.50 Uhr, ARD