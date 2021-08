Neue Podcast-Reihe: „Die Unbestechlichen vom Lande“

Hamburg. Habbe Heiland wohnt erst seit Kurzem in Lüneburg. Er ist überzeugter Junggeselle mit reichlich Berufserfahrung. Ganz im Gegensatz zu Tiffany Schulze aus Curslack, die mit ihren 29 Lenzen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn steht, aber eines ganz genau weiß: Sie will Karriere machen! Bei Timo Kramer ist das mit der Karriere so eine Sache: Der 34-jährige Norderstedter ist eher der Typ liebenswerter Chaot, dem beim Erklimmen der Karriereleiter bisher immer irgendetwas zwischen die Sprossen gekommen ist.

Genau wie Pia Fox aus Uetersen, die ebenfalls auf ein bewegtes Leben zurückblicken kann. Frau Holle ist da ganz anders: Ihre 63 Lebensjahre hat sie im beschaulichen Siek ruhig und recht solide verbracht – bisher jedenfalls.

Kriminelle Machenschaften im ländlich-idyllischen Hamburger Umland

Habbe, Tiffany, Timo, Pia und Frau Holle haben eins gemeinsam: Sie arbeiten alle als Lokalreporter für das Hamburger Abendblatt und die „Bergedorfer Zeitung“. Die fünf Reporter sind die Stars unserer neuen Podcast-Reihe. Als die „Unbestechlichen vom Lande“ müssen sich Habbe, Tiffany und Co. nicht nur mit bodenständigen Bauern und verqueren Vereinsfunktionären auseinandersetzen – vor allem haben sie es mit kriminellen Machenschaften im angeblich so ländlich-idyllischen Hamburger Umland zu tun.

Erschaffen wurden unsere fünf Serien-Helden von fünf gestandenen Krimi-Autorinnen und -Autoren aus der Region: Jan Schröter aus Wrist, der außer Krimis („Der Rikschamann“) vor allem Drehbücher („Traumschiff“) verfasst, hat die Figur Timo Kramer erschaffen. Autorin Dagmar Seifert aus Uetersen, die außer Kriminalromane („Ich bin du und du bist tot“) auch Theaterstücke und Drehbücher verfasst, ist die „literarische Mutter“ von Lokalreporterin Pia Fox.

Aus Bad Oldesloe kommt Klaus E. Spieldenner. Der 66-Jährige begann 2007 aus „kreativer Langeweile“, wie er sagt, mit dem Schreiben von Kriminalromanen („Elbtod“). Seine Protagonistin in dieser Serie ist Frau Holle, die mit Vornamen übrigens Dorothea Luise heißt. In Hamburg-Hausbruch lebt und schreibt Angela L. Forster. Ihre Spezialität sind Heide-Krimis („Heidesturm“). Kein Wunder also, dass auch ihr Serien-Held Habbe Heiland viel in der Lüneburger Heide unterwegs ist. Fünfte im Bunde ist Silke Schopmeyer aus Hamburg-Nettelnburg. Ihre Kriminalromane („Deich Mortale“) spielen in den Vier- und Marschlanden, und dort fühlt sich auch ihre Protagonistin Tiffany Schulze zu Hause.

Die Zeichnungen zur Serie stammen aus der Feder von Ute Martens. Langjährige Leser des Abendblatts kennen Werke der Künstlerin: Ute Martens hat viele Jahre lang die Porträts der Rubrik „Menschlich gesehen“ gezeichnet.

Auf abendblatt.de/krimis können Sie die Abenteuer der fünf Lokalreporter lesen – jeden Sonnabend gibt es eine neue Geschichte. Die „Unbestechlichen vom Lande“ gibt es zudem als Podcast. Gelesen werden alle Folgen von Abendblatt-Redakteur Jörg Riefenstahl. Abrufbar ist der Podcast ab sofort in der Abendblatt-Podcast-App und unter www.abendblatt.de/podcast/unbestechlich/.