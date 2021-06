Abschied von Bürgermeister Wöller und den Ordensschwestern in Kaltenthal - 4,44 Millionen Zuschauer wollten ab 20.15 Uhr dabei sein. Ab 21 Uhr regierte dann König Fußball.

Am Ende gab es viel Applaus für Fritz Wepper als Bürgermeister Wolfgang Wöller und Janina Hartwig als Schwester Hanna.

Einschaltquoten "Um Himmels Willen"-Finale behauptet sich am EM-Spiel-Abend

Berlin. Die letzte Folge der ARD-Serie "Um Himmels Willen" hat sich am Dienstagabend gut gegen das Vorgeplänkel des ersten Deutschlandspiels bei der Fußball-Europameisterschaft behauptet.

Im Schnitt 4,44 Millionen (15,3 Prozent) sahen ab 20.15 Uhr im Ersten das Finale um den Dauerzwist von Bürgermeister Wolfgang Wöller und Schwester Hanna, gespielt von Fritz Wepper und Janina Hartwig.

Das ist in etwa die durchschnittliche Einschaltquote der vergangenen Wochen - ein solides Ergebnis, bedenkt man die Konkurrenz durch das erste Spiel der Nationalelf am selben Abend. Die Krankenhausserie "In aller Freundschaft", die direkt danach zeitgleich mit dem Anpfiff des Fußballspiels begann, traf es viel härter: Nur 1,85 Millionen Zuschauer (5,3 Prozent) schalteten ein - für die Serie ein extrem tiefer Wert.

Derweil verbuchte die 0:1-Niederlage der Deutschen gegen Weltmeister Frankreich mit 67,4 Prozent eine Topquote. 22,55 Millionen Zuschauer sahen ab 21.00 Uhr im ZDF dem traurigen Schauspiel zu. Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren hatten die ersten Turnierpartien der deutschen Mannschaft jeweils etwa 26 Millionen erreicht.

Den Krimi "Marie Brand und das ewige Wettrennen" mit Mariele Millowitsch und Hinnerk Schönemann auf ZDFneo holten sich 1,14 Millionen Interessierte (3,6 Prozent) ins Haus. Mit der RTL-Rankingshow "Die 100 unfassbarsten Momente zum Lachen oder Weinen" verbrachten 960.000 Leute (3,1 Prozent) den Abend. Die Sat.1-Dokusoap "112 Notruf Deutschland" guckten 600.000 Männer und Frauen (1,9 Prozent).

Für die RTLzwei-Gesellschaftsreporttage "Hartz Rot Gold - Armutskarte Deutschland" konnten sich 490.000 (1,5 Prozent) begeistern. Das-Vox Musikshow-Best-of "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" lockte 440.000 Fans (1,5 Prozent) an.

Die ProSieben-Clipshow "Darüber staunt die Welt: Die spektakulärsten TV-Momente" schalteten 370.000 Menschen (1,2 Prozent) ein. Der US-Horrorfilm "Mary Shelley's Frankenstein" mit Robert De Niro und Kenneth Branagh hatte auf Kabel eins 250.000 Zuschauer (0,8 Prozent).

