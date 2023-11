"Anne Will": Das sind die Gäste am Sonntag (26. November)

Jeden Sonntag spricht Moderatorin Anne Will mit ihren Gästen über aktuelle Themen. Lesen Sie, wer in der heutigen Sendung dabei ist.

ARD-Talkshow "Anne Will": Welche Gäste an diesem Sonntagabend dabei sind

Berlin.

Anne Will lädt jeden Sonntag Menschen aus Politik und Gesellschaft in ihre Talkshow ein

Welche Gäste sind am 26. November eingeladen?

Alle Infos zur Sendung an diesem Sonntagabend

Von der Bundeskanzlerin bis hin zum Krankenpfleger – sie alle saßen schon im Talkshow-Studio von Anne Will. Die Moderatorin lädt jede Woche Politiker, Journalistinnen und Fachleute aus der Breite der Gesellschaft ein, um über ein Thema des aktuellen politischen Geschehens zu sprechen.

"Politisch denken, persönlich fragen", das ist das Motto der Talkerin. Die ARD gibt die Gäste in der Regel vorab bekannt. Die Sendung wird live ausgestrahlt.

"Anne Will": Diese Gäste sind heute Abend dabei

Lars Klingbeil (SPD), Parteivorsitzender

(SPD), Parteivorsitzender Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt

(CDU), Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt Marcel Fratzscher, Präsident DIW Berlin

Präsident DIW Berlin Julia Löhr , Wirtschaftskorrespondentin "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

, Wirtschaftskorrespondentin "Frankfurter Allgemeine Zeitung" Ann-Kathrin Büüsker, Hauptstadtkorrespondentin u.a. für Klima- und Energiepolitik "Deutschlandfunk"

Die Talkshow von Anne Will gehört seit Jahren zu den beliebtesten im deutschen Fernsehen. Sie dauert 60 Minuten und startet in der Regel sonntags um 21.45 Uhr. Die Erstausstrahlung war am 16. September 2007. Produziert wird die Sendung von Wills eigener Produktionsfirma Will Media GmbH. (fmg)