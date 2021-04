Joko und Klaas gewinnen wieder Sendezeit

Die Entertainer Joko Winterscheidt (l) und Klaas Heufer-Umlauf in der Kulisse ihrer ProSieben-Show.

Spannung vor dem neuesten Streich von Joko und Klaas: Was werden sie an diesem Mittwochabend mit ihrer erspielten Sendezeit anfangen? Joko Winterscheidt will dieses Mal "ganz viel alleine machen".