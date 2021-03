Hape Kerkeling überrascht mit Comeback in neuer TV-Serie

Köln. Der Entertainer Hape Kerkeling beendet nach mehr als sechs Jahren seine Bildschirmpause. Der 56-Jährige werde Hauptdarsteller einer Serie auf RTL, teilte der Privatsender gestern in Köln mit. Zwei weitere Unterhaltungsformate seien für die RTL-Streamingplattform TVnow und die Sender RTL und Vox geplant. „Die Produktion des fiktionalen Projekts startet noch in diesem Jahr“, heißt es in der Mitteilung. Die Ausstrahlung ist für 2022 vorgesehen.

Kerkeling hatte 2014 seinen 50. Geburtstag zum Anlass genommen, sich weitgehend aus dem Showgeschäft zurückzuziehen. Er arbeitete als Synchronsprecher und Kolumnist.

Hape Kerkeling erfand eine Reihe Figuren

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVnow und Vox. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne“, wird Kerkeling in der Mitteilung zitiert. RTL-Geschäftsführer Henning Tewes sagte, er freue sich, „dass wir mit Hape Kerkeling einen TV-Star und Entertainer zurückholen, den viele Millionen Fans schon seit Jahren vermisst haben“. Kerkeling erfand eine Reihe Figuren, darunter Hannilein, Horst Schlämmer und Uschi Blum.

Erfolgreich ist er auch als Buchautor, sein Sachbuch „Ich bin dann mal weg“ über eine Pilgerreise auf dem Jakobsweg wurde ein Bestseller.