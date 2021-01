„Ruhe! Hier stirbt Lothar“: Von wegen Abschied für immer

Hamburg. Lothar hat sich verzockt. Er hat seinen Job hingeschmissen, seine Wohnung gekündigt und seinen Hund ins Tierheim gebracht. Dann geht er ins Hospiz, denn er hat eine Krebsdiagnose bekommen, die sein baldiges Ende erahnen lässt ...

Tja, aber es war eine Fehldiagnose. Nun steht er mit leeren Händen da. Ein Menschenfreund ist er auch nicht gerade, was seinen Neustart zusätzlich erschwert.

Einzelgänger wird gezwungen, sich auf andere einzulassen

„Ruhe! Hier stirbt Lothar“ heißt der schwarzhumorige Film von Hermine Huntgeburth („Lindenberg! Mach dein Ding“), den die ARD heute Abend zeigt. Das Drehbuch schrieb die Hamburgerin Ruth Toma („Der Junge muss an die frische Luft“).

Als Toma das Angebot der Filmproduzentin Kirsten Hager bekam, war sie zuerst etwas zögerlich. Die Produzentin hatte eine Zeitungsmeldung gefunden, in der stand, dass ein Mann eine Fehldiagnose erstellt bekommen hatte, die ihn ziemlich aus dem Gleis warf.

Aber die Geschichte dachte in ihr weiter. „Da habe ich mir dann so einen misanthropischen Menschen ausgeguckt, der kaum Kontakt und eine Gefühlsblindheit für andere hat. Der Einzelgänger wird durch die Ereignisse gezwungen, sich auf andere einzulassen. Da dachte ich: Doch, so eine Geschichte kann man erzählen.“

Schräg, makaber, lustig

Also erzählte sie vom schrägen Lothar, dessen Leben plötzlich auf den Kopf gestellt wird. Das ist oft schräg, manchmal makaber, dann wieder lustig. Und dann ist da ja auch noch seine Hospiz-Mitbewohnerin Rosa (Corinna Harfouch), die dafür sorgt, dass er sich plötzlich ziemlich untot fühlt.

Anfangs wusste Toma noch nicht, wer die Hauptrolle spielen würde. Huntgeburth hatte dann die Idee, Jens Harzer zu besetzen, der diese Rolle kongenial spielt. „Seitdem konnte ich mir niemand anderen mehr in dieser Rolle vorstellen. Ich war völlig begeistert und beseelt, als ich gesehen habe, wie er das macht“, sagt Toma. „Es sollte eine unterschwellige Komik besitzen. Die haben Hermine und Jens so gut herausgearbeitet, dass ich fast die ganze Zeit grinsen musste. Ich habe mich richtig in ihn verliebt.“

Jens Harzer gilt als enorm vielseitig

Der Thalia-Schauspieler („Gundermann“) gilt als enorm vielseitig. Bruno Ganz hat ihm vor zwei Jahren den Iffland-Ring, eine der höchsten Auszeichnungen für Theaterschauspieler, vererbt. Gedreht wurde im vergangenen Sommer in Hamburg unter Corona-Bedingungen. Am Drehbuch musste trotzdem nur wenig geändert werden. Ein Hygiene-Beauftragter achtete darauf, dass die Schauspieler untereinander keinen unnötigen Körperkontakt hatten. „Es war schon anders als normalerweise ...“, sagt Toma. Sie kann das beurteilen, denn sie ist seit fast 30 Jahren im Geschäft.

Ein bisschen heftiger schlägt ihr Herz dabei für Kinoprojekte. „Das Kino hinterlässt tiefere Spuren. Vielleicht, weil die Leinwand die ungeteilte Aufmerksamkeit fordert. Für eine Autorin ist es etwas Besonderes, einen Film gemeinsam mit vielen anderen und die direkte Reaktion des Publikums zu erleben.“

Toma singt auch gerne

Heute wählt Toma ihre Stoffe sorgfältiger aus als früher, als sie dachte, man könnte aus fast jeder Idee eine Geschichte machen. „Das ist manchmal nicht gut gegangen. Heute überlege ich mir genau, was mich anzieht. Ich glaube auch, dass meine Art zu schreiben etwas eleganter und präziser geworden ist.“

Sie schrieb das Drehbuch: die Hamburger Autorin Ruth Toma.

Foto: picture alliance / rtn - radio tele nord

In der Pipeline hat sie zurzeit noch den Film „Tania“ über die argentinisch-deutsche Guerrillera Haydée Tamara Bunke Bíder (1937–1967), die zusammen mit Che Guevera kämpfte. „Sie kam aus Ostdeutschland, durfte aber nach Kuba reisen, um die Revolution zu unterstützen. Sie ist mit Che Guevara im Dschungel umgekommen. In der ehemaligen DDR war sie sehr bekannt. Dort wurden Schulen nach ihr benannt.“

Toma kann aber nicht nur schreiben, sondern singt auch gerne. Doch derzeit liegt ihr „Damenlikörchor“ auf Eis: „Das ist ganz traurig. Wir dürfen schon das ganze Jahr nicht singen, denn wir sind ja die größten Giftschleudern. Das macht uns echt unglücklich ...“

Sind Drehbücher eigentlich Literatur?

Unglücklich sind auch viele Drehbuchautoren, weil sie beim arbeitsteiligen Prozess des Filmemachens oft übergangen werden. Im Projekt „Kontrakt 18“ (K 18) fordern sie jetzt eine Behandlung auf Augenhöhe. „Das steht mittlerweile auch in meinen Verträgen“, so Toma. „Es ist doch auch Unsinn, die Autoren nicht mehr zu konsultieren. Sie kennen doch ihre Stoffe. Unsere Forderungen sind auch ein Angebot, mehr Verantwortung zu übernehmen.“

Apropos: Sind Drehbücher eigentlich Literatur? Toma reagiert mit einer Gegenfrage. „Sind Theaterstücke Literatur? Na also! Drehbücher sind dramatische Literatur.“

„Ruhe! Hier stirbt Lothar“ 20.15 Uhr, ARD