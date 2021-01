Das Funkhaus am Rothenbaum wird 90

Am 8. Januar 1931 zog der Sender in sein neues Gebäude in Harvestehude. Damals gab es bereits mehr als 600.000 zahlende Zuhörer.

Hamburg. Der Klang ist erstklassig, der Dirigent weltberühmt, das Programm voll hanseatisch: Vor 90 Jahren, am 8. Januar 1931, weiht die „Nordische Rundfunk AG“ (NORAG) mit Werken des Hamburgers Johannes Brahms ihr neues Funkhaus an der Rothenbaumchaussee ein.

Pünktlich um 20.35 Uhr hebt Karl Muck vor dem gerade hundert Jahre alt gewordenen „Philharmonischen Orchester“ den Taktstock zu einem ersten

„Europäischen Konzert“. Sender in Basel, Belgrad, Bern, Budapest, Lausanne, Prag, Warschau und Wien sind zugeschaltet. Ein Kritiker hebt den wichtigsten Punkt hervor: „Die Übertragung kann, vom rein akustischen Standpunkt aus betrachtet, als außerordentlich gelungen bezeichnet werden.“

Denn der eigentliche Star des Abends ist das Funkhaus selbst – und darin der hochmoderne Sendesaal: Bewegliche Wände bilden unterschiedliche akustische Räume, die Orchesterflächen können hydraulisch angehoben werden, und an der absenkbaren Decke sorgen Kork-Stalaktiten für die perfekte Akustik. „Ein Raum von vollkommener Hörsamkeit“, rühmt ein Experte.

Das Personal passt perfekt

Auch das Personal passt perfekt: Sprecherin Aline Bußmann etwa ist Tochter eines Marineoffiziers und Lieblingsschauspielerin des berühmten Plattdeutsch-Poeten Gorch Fock, der ihr „fast 200 glühende Briefe“ schrieb. Kollegin Käte Alving kommt direkt vom Ohnsorg-Theater und bringt später der jungen Heidi Kabel die Volksschauspielerei bei. Und der Journalist Hans Bodenstedt setzte sich in den „Hamburger Nachrichten“ so begeistert für den jungen Hörfunk ein, dass ihn die NORAG zu ihrem Intendanten machte.

Die „Nordische Rundfunk“ ist ein besonders gediegenes Stück Hamburg – gegründet 1924 von Getreide-, Futtermittel- und Landmaschinenhändlern um den Kaufmann Friedrich Blonck als damals fünfte deutsche Rundfunkanstalt, politisch neutral verwaltet vom Reichspostministerium, das 51 Prozent der Anteile hält und von jedem Teilnehmer 60 Reichsmark Rundfunkgebühr einzieht. Untergebracht im Hamburger Fernsprechamt an der Schlüterstraße, in das ein improvisiertes Studio eingebaut wurde. Staubtrocken angesagt von Bodenstedt zur allerersten Sendung am 2. Mai 1924: „Hier ist die NORAG!“ Und überzeugend auch als Beweis für hamburgischen Geschäftssinn: Aus 896 Hörern werden in nur sieben Jahren 621.000, die 6,7 Millionen Reichsmark an Gebühren zahlen.

Neues Medium ist schnell populär

„Ein regelrechter Radio-Boom“, staunt der Medienhistoriker Hans-Ulrich Wagner. Dabei ist das Einschalten gar nicht so einfach: Jeder „Rundfunkteilnehmer“ braucht anfangs einen eigenen Detektorempfänger. Die Bauteile gibt‘s beim Drogisten oder beim Uhrmacher. Der Empfang muss von der Oberpostdirektion genehmigt werden. Vor der „Audionversuchserlaubnis“ sind Prüfungsfragen über Elektrotechnik, Schwingungslehre und Antennenbau zu beantworten. Zum Schluss wird die Funk-Empfangsanlage von der Baupolizei abgenommen.

Radiotechnik um 1930: ein Ortsempfänger OE 333 von Loewe.

Foto: Loewe

Trotzdem ist das neue Medium schnell populär, und bald platzt das Studio aus allen Nähten: 277 Angestellte, jede Menge freie Mitarbeiter aus Orchestern und Chören, dazu Sprecher und Autoren für 6200 Stunden Programm – ein eigenes Sendergebäude muss her. 1928 mietet die NORAG die Engelbrecht‘sche Villa in der Rothenbaumchaussee 132. Ein Jahr später kauft sie die gründerzeitliche Architekturikone mit dem 6000-Qua­dratmeter-Sahnegrundstück für 290.000 Reichsmark und baut im Zeitgeschmack um: Außenfront im Stil der Neuen Sachlichkeit, innen frühes Hightech.

Rund um die Villa entsteht das erste Funkhaus. Die Architekten Alfredo Puls und Emil Richter haben sich durch Wohnbauten mit Anklängen an den Expressionismus profiliert. Um den zehn Meter hohen Sendesaal gruppieren sich kleinere Räume für Kammermusik oder akustische Experimente. Die Vorberechnungen übernimmt Prof. Dr. Ing. Eugen Michel von der Technischen Hochschule in Hannover. Bodenstedt und sein Hauptfunkleiter Kurt Stapelfeldt steuern Praxiserfahrungen bei. Highlight ist die leuchtende Hauptuhr auf dem Funkhausturm mit dem zwei Meter großen Zifferblatt. Die Steuerung übernimmt eine eigene Zeitdienstanlage in einem speziellen Uhrenraum. Am 1. Januar 1929 geht das erste Zeitsignal über den Sender.

Die Radio-Pioniere in voller Aktion – bis die Nazis kommen

Nach dem Eröffnungskonzert vom Januar 1931 erlebt das neue Funkhaus die Pioniere der Rundfunkzeit in voller Aktion. Die Altonaer Fabrikantentochter Frieda Radel vom radikalen Flügel der bürgerlichen Frauenbewegung gründet mit Bodenstedts Ehefrau Alice Fliegel den ersten Frauenfunk. Der Regisseur Hans Böttcher arbeitet eng mit Richard Ohnsorg zusammen, dem Chef der Niederdeutschen Bühne Hamburg, die später nach ihm „Ohnsorg-Theater“ genannt wird. Von dort stoßen die Schauspieler Magda Bäumken und ihr späterer Ehemann Walther Bullerdiek zu den Mikrofonen.

Karl Muck dirigierte zur Eröffnung des Funkhauses das erste „Europäische Konzert“. Es wurde in viele Städte übertragen.

Foto: ullstein bild via Getty Images

Der Telegrafenbote Bernhard Jakschtat lässt sich von der NORAG zum Bariton ausbilden und singt „alles, was verlangt wird“: Opern- und Operetten­arien, Balladen, Volkslieder und Shantys. Herbert Ernst Groh startet seine Karriere in Italien, wo er sich „Ernesto“ nennt, und singt seit 1930 lautstark in die ­NORAG-Mikrofone. 1932 wird aus dem Nordischen der Norddeutsche Rundfunk. Dann setzen die Nazis die Hakenkreuzflagge aufs Dach und schalten alles gleich. 1934 gehört der „Reichssender Hamburg“ zum deutschen Einheitsrundfunk, und ab 1939 sendet er als „Großdeutscher Rundfunk“.

Funkhaus übersteht die Bombennächte

Die alten NORAG-Leute sind den neuen Machthabern hilflos ausgeliefert. Der Regisseur Hans Freundt wird wegen seiner sogenannten „Mischehe“ entlassen. Als das KZ droht, versteckt sich das Ehepaar in der Lüneburger Heide. Der jüdische Sprecher Fritz Benscher überlebt Theresienstadt, Auschwitz und Dachau.

Bodenstedt wird, obwohl ein Mitglied der NSDAP, geschasst, er darf aber als Direktor der NS-Verlage „Blut und Boden“, „Zucht und Sitte“ und „Ährenlese“ weitermachen. Die berühmte Schauspielerin Ida Orloff, einst die Geliebte Gerhart Hauptmanns, zieht sich nach Wien zurück und nimmt sich beim Einmarsch der Russen am allerletzten Kriegstag aus Angst vor Vergewaltigung das Leben.

Das Funkhaus übersteht die Bombennächte. Die Hamburger verspotten den stellvertretenden Gauleiter wegen seine Durchhaltesendungen als „Onkel Baldrian“. Aus dem Norddeutschen wird erst der Nordwestdeutsche Rundfunk und dann der NDR. Alice Fliegel bleibt seit 1940 verschollen. Aline Bußmann wird die Muse des jungen Dichters Wolfgang Borchert. Groh geht mit Robert Stolz auf Tournee, Jakschtat spielt mit Beppo Brem in „Zwei Bayern in St.Pauli“.

Und der erste Radiostar der Nachkriegszeit heißt Peter von Zahn.