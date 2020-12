Neujahrs-„Tatort“: Bitte verraten Sie nichts!

Hamburg. Der Weimarer „Tatort“ zählt ja schon immer zum Schrägsten, was die Krimireihe zu bieten hat. Vor sieben Jahren noch als einmaliges Event gedacht, hat er sich längst zu einem Feiertags-Veredler entwickelt. Selbst für die eigenen Verhältnisse aber ragt nun die neue Folge „Der feine Geist“, der an Neujahr ausgestrahlt wird, einsam hervor. Wieder geht es um schräge Vögel, diesmal sogar buchstäblich, um seltenes Federvieh, für deren illegalen Handel man scheinbar sogar mordet. Erstmals erhält man auch Einblick in die Wohnung der auch privat liierten Kommissare Kira Dorn (Nora Tschirner) und Lessing (Christian Ulmen). Erstmals sieht man sogar das Kind der beiden, über das sonst, fast schon ein Running-Gag, immer nur geredet wurde. Aber dann gibt es mitten in der Folge eine überraschende Wendung mit weitreichenden Folgen, die den Zuschauer mehr als nur verblüffen wird.

Freilich nur, wenn der Zuschauer nicht vorher schon gehört hat, worin diese Wendung besteht. Das hat nämlich die „Bild“-Zeitung“ schon vorab verraten, und einige andere Medien haben bereits, mit dem Verweis, dass die Nachricht ja jetzt schon „in der Welt“ sei, nachgezogen. Keine Angst: Wir werden das an dieser Stelle nicht tun. Weil sonst der ganze Coup dahin wäre. Ähnlich wie beim sechsten Harry-Potter-Roman 2005, bei dem sich die schnellsten Kritiker damit hervortun mussten zu verraten, was Professor Snake da Entscheidendes tun wird. Oder der Kabarettist Wolfgang Neuss, der 1961 einen Tag vor Ausstrahlung der letzten Folge des Durbridge-Straßenfegers „Das Halstuch“ per Zeitungsannonce verriet, wer der Mörder war. Früher nannte man sowas Spielverderber. Heute ist da neudeutsch vom Spoiler-Alarm die Rede: Bitte verraten Sie nichts!

Filmen ist nicht zu trauen

Trübt so ein Verrat schon bei Krimis den Spaß am Mitraten, wer der Mörder ist, macht er den Genuss von Filmen, die von solchen überraschenden Wendungen, sogenannten Plot-Twists, leben, geradezu unmöglich. „The Sixth Sense“ etwa wurde nur deshalb ein Kultfilm, weil Bruce Willis da als Kinderpsychologe erst ganz zum Schluss entdeckt, dass er nicht von dieser Welt ist. Ein klassischer Hä?-Moment, was der Amerikaner etwas deftiger „What the fuck“ nennt (mittlerweile gern auch schlicht „WTF?“), bei dem jeder Zuschauer den Atem anhält. Und den Film gleich noch einmal gucken will: um zu überprüfen, ob für diese Auflösung schon vorher Fährten gelegt wurden.

Den Filmen ist nicht zu trauen. Das ist eine Lektion, die man vor allem in den 1990er-Jahren lernen musste, als eine ganze Flut von Plot Twists in die Kinos spülte. Edward Norton spielte gleich in zweien davon mit, in „Zwielicht“ (1996), wo er bis zum Schluss eine Persönlichkeitsspaltung vortäuschte, und vor allem in „Fight Club“ (1999), wo der brutale Brad Pitt nur sein böses Alter Ego war.

Kevin Spacey glänzte in gleich zwei Plot-Twist-Erfolgen

Auch Kevin Spacey glänzte in gleich zwei Plot-Twist-Erfolgen: im Thriller „Sieben“ (1995), wo er als eiskalter Killer seine eigene Ermordung als Höhepunkt seiner Mordserie einplante, und vor allem in „Die üblichen Verdächtigen“ (1995), wo er einen ganzen Film über im Kreuzverhör eine Lügengeschichte auftischt, die erst ganz zum Schluss als solche zu erkennen ist.

Und immer ärgerten sich die Zuschauer mit Wonne, dass sie ihren Stars erneut auf den Leim gingen. Auch Martin Scorseses „Shutter Island“ (2010) lebte davon, dass Leonardo DiCaprio nicht als Polizist in einer Irrenanstalt ermittelte, sondern sich selbst als Patient der Anstalt erwies. Und Ang Lees „Brokeback Mountain“ (2005) konnte nach 20 Minuten nur die ganz wenigen überraschen, die bis dahin nicht längst von dem „Schwulen-Western“ gelesen hatten.

Wenn die Hauptfigur von Anfang an tot ist

Plot Twists sind aber schon älter. Schon der US-Film „Der Tanz der toten Seelen“ (1962) lebte davon, dass die Hauptfigur von Anfang an tot ist. So revolutionär war „Sixth Sense“ also gar nicht. Einer der berühmtesten Wendungen der Filmgeschichte ist der Cliffhanger des zweiten „Star Wars“-Films „Das Imperium schlägt zurück“ (1980), wo Prinzessin Leia und Luke Skywalker plötzlich Geschwister sind und der böse Darth Vader ihr Vater ist. Ein Jahr mussten die Fans damals warten, bis es weiterging. Und später lebte eine „Simpsons“-Folge davon, wie Homer diesen Coup Wartenden in einer Kinoschlange verrät. Homer Simpson, der Wolfgang Neuss der Postmoderne.

Die Mutter aller Plot Twists freilich ist Alfred Hitchcocks „Psycho“, der 1960 sogar gleich mit zwei überraschenden Wendungen schockte: Erst wurde in der Mitte des Films dessen Star Vivian Leigh getötet, und das auf noch nie gesehene brutale Weise in der berühmten-Duschmordszene. Und am Ende hat die Tat dann nicht Norman Bastes‘ Mutter verübt, sondern der Sohn, als Mutter verkleidet. Immer ist der Zuschauer gut beraten, den Erzählungen nicht blind zu trauen. Hitchcock hat alles dafür getan, dass die Wendung bis zuletzt geheim blieb. Der Schock sollte alle ganz unvorbereitet treffen. Ähnliches gelingt den Zuschauern im neuen „Tatort“ nur, wenn sie sich blind und taub stellen und allen Spoilern ausweichen.

Der Plot Twist ist bei den Weimarer Ermittlern übrigens auch keine Neuheit: Schon im ersten Fall ermittelten die Kommissare erst sehr distanziert und per Sie, bis sie diese Camouflage nach einer Stunde aufgaben und der Zuschauer damit überrascht wurde, dass die beiden längst ein Paar waren. Der jüngste Fall knüpft mit dem erneuten Twist quasi an ihren allerersten an. Damit schließt sich ein Kreis. Und das neue Jahr beginnt mit einem ziemlich spektakulären Fernseh-Highlight.

„Tatort: Der feine Geist“, ARD, 1. Januar, 20.15 Uhr