Die „Bild“-Dokumentation – Männer unter sich

Hamburg. Er raucht, er droht, er warnt, er kritisiert. Er telefoniert mit dem bayerischen Ministerpräsidenten („Der Söder Markus“), spielt in der Redaktionskonferenz mit einem Rugbyball herum, wird von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorab über einen wichtigen Polizeieinsatz informiert, greift zum Fernglas, als er von seinem Büro aus Feuer über den Dächern von Berlin sieht: „Haben wir dort schon einen Reporter?“

Julian Reichelt macht alles, was man von einem Schauspieler erwarten würde, der in einem Film den Chefredakteur einer großen Zeitung gibt. Reichelts unschlagbarer Vorteil: Er ist tatsächlich Chefredakteur einer Zeitung, der größten in Europa – und deshalb im doppelten Sinne die Idealbesetzung für die Rolle, in der er jetzt auf Amazon Prime zu sehen ist. „Bild. Macht. Deutschland?“, eine siebenteilige Dokumentation über das Boulevardblatt, ist von heute an bei dem Streamingdienst abrufbar.

Die „Bild“-Doku ist insbesondere ein Film über das Duo Reichelt/Ronzheimer

Ein Jahr, das Corona-Jahr!, durften die Filmemacher bei „Bild“ und über „Bild“ drehen. „Kein Medium polarisiert mehr. Erstmals durfte ein Kamerateam ein Jahr die Arbeit der ,Bild‘-Macher dokumentieren. Dann kam das Virus. Die Pandemie. Das Kamerateam blieb – und wurde zum Chronisten der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg.“ So dramatisch bis martialisch, wie das, unterlegt von entsprechender Musik, in der ersten Folge klingt, ist die komplette Dokumentation dann nicht. Wer einmal in einer Redaktion gearbeitet hat, wird viele Szenen wiedererkennen, etwa wenn der Chefredakteur (in diesem Fall Gummibären essend) sich darüber echauffiert, was die vielen Reporter eigentlich machen, und schließlich fordert: „Ich möchte heute bis 12 Uhr wissen, welcher Reporter an welcher Geschichte sitzt.“ Hat man so schon oft gehört, da ist Julian Reichelt auch nicht anders als andere Chefredakteure.

Sonst schon: Die Leidenschaft (Kritiker würden sagen: der Fanatismus), die Reichelt in nahezu jeder Filmminute ausstrahlt, ist ungewöhnlich. Er ist immer mittendrin, ein Handy griffbereit, ändert hier die Schlagzeile („Drosten-Studie über Kinder falsch – da muss noch ein ,grob‘ rein“), ärgert sich über einen Text, der „seit Stunden online stehen müsste“, schickt seinen Vize Paul Ronzheimer in eine Live-Sendung von „Bild-TV“ mit der Vorgabe, dass er ihm alle wichtigen Infos zum Thema (Wann darf die Bundesliga wieder spielen?) aufs Handy senden werde. Überhaupt ist die „Bild“-Doku insbesondere ein Film über das Duo Reichelt/Ronzheimer, über den ehemaligen und den immer noch viel reisenden Kriegsreporter, über zwei Freunde, die selbst in Corona-Zeiten immer eng beieinandersitzen – so eng, dass sich Kollege Matthias Brügelmann vor laufenden Kameras darüber lustig macht.

Sehr wichtige Politiker gehen in der Redaktion ein und aus

Keine Frage: Julian und Paul sind das Machtzentrum bei „Bild“, die Treiber. Die Filmemacher begleiten Ronzheimer unter anderem bei einer Reise ins Flüchtlingslager Moria, sie zeigen ihn im Exklusiv-Interview mit Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, über den er ein Buch geschrieben hat, und gleich danach beim Telefonat mit Chef Reichelt: „Ich habe, wie du es dir gewünscht hast, dreimal nachgefragt, ob er Markus Söder zutraut, Kanzler zu werden.“

Von Söder halten sie viel bei „Bild“, das wird im Laufe der Doku klar, aber auch sonst gehen wichtige und sehr wichtige Politiker in der Redaktion ein und aus, meist von Ronzheimer am Eingang des Springerhauses persönlich abgeholt: Jens Spahn, Heiko Maas, Horst Seehofer, Olaf Scholz, Peter Tschen­tscher – alle sind sie, wenn man so will, in Nebenrollen dabei.

Ein Gegengewicht zu den Chefs ist etwa die Sportredaktion

Überhaupt überwiegen männliche Darsteller, Frauen kommen nur selten vor, etwa die Leiterin des „Bild“-Medizinressorts, die zum Umgang ihrer Zeitung mit der oben bereits genannten Studie des Berliner Virologen Christian Drosten eine andere Einschätzung gehabt hätte – um die zu erfahren, hätte man sie allerdings fragen müssen.

Interne Kritik kommt hier und in anderen Fällen auch aus anderen Teilen der Redaktion. Ein Gegengewicht zu den Chefs um Reichelt und Ronzheimer ist etwa die Sportredaktion um deren Chefredakteur Matthias Brügelmann: Die Sportler wirken besonnener, nicht nur ihre Büros sind aufgeräumter, ihr Einfluss ist groß. „Jeder dritte Leser kauft die ,Bild‘-Zeitung wegen der Fußball-Bundesliga“, wird Julian Reichelt sagen. Entsprechend schlimm sei die Phase gewesen, in der wegen der Pandemie nicht habe gespielt werden dürfen.

Gefilmt, wie die die alltägliche Arbeit bei „Bild“ aussieht

In einer ersten Besprechung von „Bild. Macht. Deutschland?“ war im „Spiegel“ zu lesen: „Das System ,Bild‘ ist inzwischen das System Reichelt, Blatt und Macher sind identisch, das gab es in diesem Ausmaß bei kaum einem seiner Vorgänger.“ Das stimmt. Weiter heißt es: „Die Dokumentation zeichnet dieses System in den ersten Teilen gut nach – um dann, in den letzten vier, diesem zu verfallen.“ Das stimmt nicht. Die Filmemacher haben das gemacht, was man in einem Format wie diesem tun sollte: Sie haben gefilmt, wie die alltägliche Arbeit bei „Bild“ aussieht, und das zusammengeschnitten, ohne dem Ganzen bewusst eine Richtung zu geben. Warum auch? Dadurch ist die Dokumentation über weitere Strecken ziemlich unspektakulär – und gerade darin liegt ihre Stärke.

„Bild. Macht. Deutschland?“ Jetzt auf Amazon Prime