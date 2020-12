Mit den Hamburger Wellenbrecherinnen über den Atlantik

Hamburg. Diese Wellen! Es wogt, es türmt sich auf, es schwillt ab, eine Wasserwüste in steter Bewegung, unendliche Weite, kaum fassbare Dimensionen. Und mitten drin diese Nussschale von einem Ruderboot mit vier Hamburger Frauen darin. Die dabei sind, den Atlantischen Ozean zu überqueren in ihrer „Doris“. Trotz ständiger Seekrankheit, schmerzendem Po, blasiger Hände, überwältigender Müdigkeit. „Wir haben Eindrücke gewonnen, die unvorstellbar sind“, sagt Meike Ramuschkat, eine der vier. Und muss am Ende ihrer Gedanken daran noch einmal weinen.

Sie haben es geschafft, das wissen wir. Ramuschkat (34), die Kardiologin, Catharina „Cätschi“ Streit (33), die Qualitätsmanagerin, Timna Bicker, die Medizintechnikerin (27), und ihre Mutter Stefanie Kluge (52), eine Pharmazeutisch-Technische Assistentin. Vor ziemlich genau einem Jahr waren sie zum Abenteuer ihres Lebens aufgebrochen – nach 5069 Kilometern, 42 Tagen und 46 Minuten war die Überfahrt von La Gomera (Kanaren) nach Antigua am 23. Januar überstanden, vollendet, bewältigt. Aber sicher immer noch nicht komplett verarbeitet. „Das noch einmal erleben zu können, war gigantisch“, sagte Kluge tief bewegt nach der halbprivaten Premiere des Films „Wellenbrecherinnen“, in dem der Regisseur Guido Weihermüller die Geschichte des einmaligen Unternehmens erzählt – oder eigentlich: die Frauen erzählen lässt.

Zweimal bereits wurde die Premiere des Films verschoben

Und eigentlich sollte dieser Film auch längst in Hamburger und deutschen Kinos laufen. Aber ... das Virus. Zweimal bereits wurde die Premiere verschoben. Und weil immer noch kein Ende der Pandemie absehbar ist, haben sich Weihermüller und seine Frau Silvia, die Produzentin, nun entschieden, den Film ab diesem Donnerstag als DVD und im Stream zu veröffentlichen. Passend zum Start des Rennens 2021, zu dem ab Sonnabend erneut insgesamt 21 Einzelruderer und Teams auf La Gomera in See stechen. „Wir hatten uns das natürlich ganz anders vorgestellt, aber was sollen wir tun?“, sagt Weihermüller, „wir können nur hoffen, dass wir in Zukunft doch noch die Chance haben, ins Kino zu gehen.“

So oder so ist es eine fesselnde Dokumentation geworden über ein einmaliges Abenteuer, dass diese vier Hamburgerinnen als erstes deutsches Team überhaupt auf sich genommen haben. Grandiose Bilder gibt es zu sehen, einen wunderbaren Soundtrack zu hören – und ganz viele Geschichten, Krisen und Höhepunkte hautnah mitzuerleben. Der Hamburger Weihermüller, der sich in den letzten Jahren einen Namen als einfühlsamer Sportdokumentarist gemacht hat, kreiert schöne Impressionen vom stimmungsvollem Hamburger Regen, von wehenden Gardinen im HafenCity-Appartement und einsamen Gedanken am Kniepsand von Amrum. Aber die beeindruckendsten Szenen von Bord eines nur acht Meter langen Ruderbootes inmitten des endlosen Ozeans stammen von den Frauen selbst.

Grenzwertige Erfahrungen

Mit GoPro-Kameras nahmen sie Videoblogs auf, erzählten von ihrer Befindlichkeit zwischen Verzweiflung und Euphorie, zeigten das Leben an Bord. Und immer wieder sieht man das kleine Bötchen und die riesigen Wogen, der Zuschauer schaukelt mit, links, rechts, vor, zurück, und spürt die herannahende Seekrankheit fast selbst. Aber das reicht einem dann auch schon. Das Leiden von Timna Bicker wird da noch greifbarer.

Die Hamburgerinnen Timna Bicker, Stefanie Kluge, Catharina Streit und Meike Ramuschkat in ihrem acht Meter langen Ruderboot „Doris“.

Foto: Close Distance Productions/Wellenbrecherinnen

Elf Tage lang konnte sie praktisch nichts von der Instant-Nahrung bei sich behalten, die während der Überfahrt das Lebensmittel sein musste. Mit dem Beten habe sie begonnen, erzählt Bicker im Film, und sie habe Angst gehabt – nicht um ihr Leben, sondern dass sie aufgeben muss und damit das Projekt zum Scheitern bringen könnte. Knapp ein Jahr später gehört diese Episode in die Kategorie grenzwertiger Erfahrungen, die man am besten mit Humor verarbeitet. „Ach“, sagte Bicker nach dem Wieder-Erleben durch die Filmbilder, „ist doch wie Silvester – eine kotzt immer.“

Therapeutischer Wert des Ruderns

Fast zwei Jahre haben Weihermüller und sein Team die „Wellenbrecherinnen“ begleitet. Von der ersten Idee an war seine Kamera dabei. „Es waren 42 Drehtage auf dem Atlantik und 79 an Land“, berichtet Produzentin Silvia Weihermüller. 64 SD-Karten mit Filmmaterial, insgesamt über 200 Stunden haben die Frauen auf dem Meer gefilmt. Material ohne Ende, das gesichtet, bearbeitet und geschnitten wurde. „Das waren fünf Monate Arbeit“, sagt Weihermüller, „und es ging nur so gut, weil die Frauen uns vertraut haben.“

Es ist geschafft: Ankunft der „Wellenbrecherinnen“ auf der Karibik-Insel Antigua, 42 Tage nach ihrem Start von La Gomera.

Foto: Andreas Laible

Denn natürlich sind bei der unglaublichen Bildmenge auch Szenen dabei, die dann doch nicht dafür geeignet sind, in der Öffentlichkeit präsentiert zu werden. „Dadurch, dass Guido und Silvia von Anfang an dabei waren, wussten wir, dass sie sorgsam mit dem Material umgehen werden“, erzählt Stefanie Kluge, „das Vertrauen war schnell da.“ So konnte sie auch offen über den therapeutischen Wert des Ruderns während ihrer Krebserkrankung sprechen. Das zu offenbaren war für sie tatsächlich kein großes Problem: „Es ist ein Teil von mir, gehört zu meinem Leben dazu.“

Einheimischer: „Was wollt ihr?“

Die Nähe zu ihren Protagonisten zu suchen und schließlich zu finden ist ein bewährtes Prinzip bei der Arbeit des Regisseur-/Produzentinnen-Ehepaares, das vor allem über den „Weg zu Gold“, über die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst bekannt geworden ist. Schon lange legen die Weihermüllers ihre Projekte medienübergreifend an; sie nutzen das Material auch noch für Episoden im Internet, kürzere und längere Reportagen für das Fernsehen oder jetzt auch für ein Buch. Viele Bilder von Bord konnten sie noch zusätzlich zeigen, die Video-Blogs der vier wurden zudem transkribiert. So ist auch das begleitende Buch ein beeindruckendes Dokument des großen Abenteuers geworden. DVD, Buch und Stream sind auf der Website „Wellenbrecherinnen.de“ ab sofort zu bestellen.

Als das Regisseur-Produzentin-Ehepaar vor über zwei Jahren mit der Idee für das neue Projekt über die „Wellenbrecherinnen“ losgegangen ist, um Partner zu finden, gab es trotz ihrer erfolgreichen Vorgeschichte einige frustrierende Erlebnisse und Rückschläge. Der NDR wollte nicht wieder Partner sein wie bei Ludwig/Walkenhorst, weil die TV-Sportredaktion das Thema eben nicht beim „Sport“ sah. Um so bereiter war das ZDF, das das Unternehmen mit mehreren ausführlichen Reportagen in der „Sportreportage“ und in der Mediathek begleitete. Die Hamburger Filmförderung hatte eine finanzielle Unterstützung des Films komplett abgelehnt. Vielleicht war es das ungeschriebene Drehbuch, das offene Ende? „Wir wissen ja nie, was herauskommt, wir liefern uns den Protagonisten ja komplett aus“, sagt die Produzentin.

Die Geschichte besteht aus zwei Teilen: der Vorbereitung auf das Rennen und dann das Ruder-Abenteuer mit dem Happy End auf Antigua selbst. Wer nicht weiß, dass sie es schaffen, der kann natürlich nur davon ausgehen, dass diese Frauen scheitern werden. „Was wollt ihr?“, fragt ein Einheimischer nach einem misslungenen Test ungläubig im Hafen von Schüttsiel, „über den Atlantik rudern ... Na, dann viel Glück.“

Eigentlich sollte der Film bereits im Sommer ins Kino kommen, dann wurde alles auf November verschoben. Aber wie bei einer Atlantik-Überquerung, wenn man so will, muss man nehmen, was kommt. Sich der Herausforderung stellen. Nun also DVD und Stream. „Wir haben beschlossen, wir tun es jetzt einfach“, sagt Silvia Weihermüller. Als hätten sie von den vier Frauen gelernt: Ende offen, aber das Abenteuer muss einfach angegangen werden. Und was danach kommt, das weiß noch niemand.

