Was 2020 noch im Fernsehen kommt

Berlin. Langsam geht es im Fernsehen wieder los. An diesem Mittwoch (5. August) schon kehrt die ARD-Mittwochstalkshow "Maischberger - Die Woche" nach zwei Monaten Sommerpause wieder zurück.

Markus Lanz kommt mit seinem ZDF-Talkformat ab 11. August wieder, der Polit-Talk "Maybrit Illner" am 20. August und Frank Plasberg mit "hart aber fair" am 24. August.

Spätrückkehrer im Vergleich sind der ARD-Sonntagstalk "Anne Will" am 6. September und die "heute-show" mit Oliver Welke ab 11. September. Noch 15 Ausgaben der ZDF-Nachrichtensatire kommen bis Jahresende.

Andererseits ist der Sommer längst noch nicht vorbei: Die Saison des ZDF-"Fernsehgartens" auf dem Mainzer Lerchenberg läuft noch bis 27. September, "Immer wieder sonntags" im Ersten noch bis 30. August.

Am 6. September geht es mit neuen "Tatorten" weiter, der erste Fall ist ein Fitnessstudiokrimi aus Österreich; im Herbst begeht die beliebteste deutsche Fernsehreihe dann ihren 50. Geburtstag - mit einem Doppelkrimi, in dem die Teams aus Dortmund und München gemeinsam ermitteln. Der erste "Tatort" lief am 29. November 1970.

Eine andere Krimiserie endet dagegen nach 14 Jahren: "Der Kriminalist", der Berliner LKA-Ermittler Bruno Schumann (Christian Berkel), ermittelt ab 28. August im ZDF in sechs letzten Folgen.

Die ARD begeht am 12. August den 70. Geburtstag von Publikumsliebling Iris Berben, die an ihrem Geburtstagsabend im Ersten mit dem Film "Mein Altweibersommer" zu sehen ist. Sie verkörpert eine Frau auf der Suche nach sich selbst.

Im September kommt dann die sechsteilige Serie "Oktoberfest 1900" im Ersten. Es geht um den Kampf zweier Brauerei-Clans. Die sogenannte Event-Serie mit Mišel Matičević, Martina Gedeck, Francis Fulton-Smith und Brigitte Hobmeier ist am 15., 16. und 23. September zu sehen (ab 8. September schon online).

Am 11. Oktober sendet das Erste dann drei der zwölf weiteren Folgen der Serie "Babylon Berlin" (die bei Sky schon im Januar/Februar liefen). Drei weitere Folgen laufen am 14. Oktober. Jeweils zwei Folgen sind am 15., 21. und 22. Oktober im Programm.

Bei den Shows kehrt Günther Jauch mit neuen Ausgaben des RTL-Quizklassikers "Wer wird Millionär?" Anfang September zurück. Zudem will RTL im Herbst die Trauung von Schlagerstar Michael Wendler und seiner Laura live übertragen - wenn es Corona zulässt.

Ansonsten ist zum Beispiel die 14. Staffel der RTL-Show "das Supertalent" angekündigt. Reality-TV-Sternchen Evelyn Burdecki und Komiker Chris Tall sitzen als neue Juroren neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell. In der vergangenen Staffel urteilte noch Sarah Lombardi mit. Stamm-Moderator Daniel Hartwich bekommt Victoria Swarovski zur Seite gestellt. Die beiden führen bereits gemeinsam durch die RTL-Tanzshow "Let's Dance".

Bei ProSieben startet das Kostümspektakel "The Masked Singer" im Herbst in seine dritte Staffel - außergewöhnlich: es ist schon die zweite Staffel im Jahr 2020. Wieder im Programm sind auch Joko und Klaas - etwa mit der Show "Das Duell um die Welt".

Zum zehnten Mal kommt das populäre Castingformat "The Voice of Germany" bei ProSieben und Sat.1, wo diesmal als Coaches Mark Forster und Neuzugang Nico Santos agieren sowie in Zweier-Teams Rea Garvey und Samu Haber sowie Yvonne Catterfeld und Stefanie Kloß.

Neu bei ProSieben wird das Format "FameMaker" im Herbst mit Moderator Tom Neuwirth - bekannt geworden als Conchita Wurst: Die Comedians Carolin Kebekus, Luke Mockridge und Teddy Teclebrhan werden sich dabei allein anhand der Performance entscheiden müssen, welches Talent sie coachen wollen. Die Kandidaten singen nämlich unter einer schalldichten Kuppel. Produzent und Ideengeber ist Altmeister Stefan Raab, der auch bei der Mediengruppe RTL eine neue Late-Night-Show auf dem Streamingdienst TV Now unterbringen will.

So ähnlich wie bei "FameMaker" ist auch das Konzept des Formats "I can see your voice", das RTL sich gesichert hat. Die Musikshow kommt aus Südkorea und läuft dort seit 2015 mit großem Erfolg - mittlerweile in der 7. Staffel. Auch hier geht es darum, Talente nicht zu hören und richtig einzuschätzen.

Beim Sender Vox ist Designer Guido Maria Kretschmer neben dem bestehenden Format "Shopping Queen" in einer neuen Show zu sehen: "Guidos Deko Queen". Zwei Kandidaten treten gegeneinander an und müssen innerhalb eines gesteckten Zeitrahmens ein Motto umsetzen.

Bei der Vox-Gründershow "Die Höhle der Löwen" ist seit Ende August der Formel-1-Weltmeister von 2016 und Unternehmer Nico Rosberg der Neue in der Investorenrunde - neben Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Georg Kofler und Nils Glagau.

Ab Herbst soll übrigens Jan Böhmermann mit neuem Konzept im ZDF-Hauptprogramm zurückkehren. Im Dezember 2019 war nach sechs Jahren sein letztes "Neo Magazin Royale" gelaufen.

© dpa-infocom, dpa:200804-99-34270/3