"Der Staatsanwalt" vor "Daheim in den Bergen" und Pocher

Mehrere Sender haben sich am Freitagabend im Quotenrennen gut geschlagen. Am besten lief es aber für das ZDF - dank zwei Krimireihen.

Berlin. Die ZDF-Krimireihe "Der Staatsanwalt" hat den Quotensieg geholt. Im Schnitt 5,34 Millionen schalteten ab 20.15 Uhr ein, was einem Marktanteil von 18,9 Prozent entsprach.

Anschließend ab 21.15 Uhr schauten 4,81 Millionen (17,0 Prozent) noch "SOKO Leipzig". Das Erste landete ab 20.15 Uhr auf dem zweiten Platz. Der Film "Daheim in den Bergen: Auf neuen Wegen" wurde von 4,10 Millionen geguckt (14,4 Prozent).

Dahinter landete die erste Folge der RTL-Dokusoap "Pocher und Papa auf Reisen" mit 1,99 Millionen Zusehern (7,1 Prozent), in der der 42 Jahre alte Entertainer Oliver Pocher mit seinem 70 Jahre alten Vater Gerd, einem Zeugen Jehovas, auch über Religion stritt. In der ersten Folge waren sie in Thailand, die zweite führt in die USA. Beides wurde noch Anfang des Jahres gedreht. Ursprünglich waren noch mehr Reisen angedacht, aber dann kam Corona dazwischen.

Hinter Pocher landete der Quentin-Tarantino-Western "Django Unchained" bei ProSieben mit 1,80 Millionen Zuschauern (7,0 Prozent).

Sat.1 erreichte mit der neuen Show "Guinness World Records" mit Angelina Kirsch 1,17 Millionen (4,2 Prozent) und RTLzwei mit der 15 Jahre alten Actionkomödie "Mr. & Mrs. Smith" mit Brad Pitt und Angelina Jolie 1,03 Millionen (3,8 Prozent).

Kabel eins kam mit der US-Krimiserie "Navy CIS" auf 0,95 Millionen (3,4 Prozent) und ZDFneo mit der britischen Krimiserie "Death in Paradise" auf 0,67 Millionen Zuschauer (2,4 Prozent).

Die ZDF-Dramaserie "Deutscher" - eine rechtspopulistische Partei wird mit absoluter Mehrheit gewählt, was den Alltag zweier gegensätzlich denkender Familien durcheinander wirbelt - kam zum Auftakt am späteren Abend auf 1,54 Millionen Zuschauer (7,3 Prozent). Sie läuft statt der in der Sommerpause befindlichen "heute-Show" ab 22.30 Uhr. Die zweite der vier 40-minütigen Folgen im Anschluss erreichte dann noch 0,94 Millionen (5,9 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:200620-99-498057/2