Tipps von Alexander Bommes zum Umgang mit Corona

Hamburg. Er ist kein Idol der Generation Hipster wie Klaas Heufer-Umlauf und hat auch keine Knallershow à la „The Masked Singer“ an Land gezogen wie sein ehemaliger Sportschau-Kollege Matthias Opdenhövel. Alexander Bommes ist ein unermüdlicher Vorabendbespaßer, einer der Sorte, die zwar im Scheinwerferlicht steht, aber niemals in dem ganz grellen. Gerade ist die neue Staffel von „Gefragt, gejagt“ gestartet, montags bis freitags Punkt 18 Uhr in der ARD. Man kann prima Teewurststulle dabei essen und Pfefferminztee trinken.

Dass die Quizshow, die im Studio Hamburg in Tonndorf produziert wird, wieder auf ihrem angestammten Sendeplatz läuft, ist beruhigend. Ein wenig Kontinuität kann man gebrauchen in Zeiten, in denen plötzlich alle Gewissheiten infrage gestellt sind. Aber natürlich ist auch bei Bommes nicht alles so wie vorher. „Die ersten Sendungen sind noch vor Publikum, wir haben sie unmittelbar vor der Krise aufgezeichnet“, sagt der 44-Jährige. Die drei Spezialausgaben für den Sonnabend wurden dann schon ohne Publikum aufgezeichnet – und ohne Promis. „Es geht also etwas durcheinander. Jetzt legen wir nach, natürlich unter veränderten Bedingungen und mit Entbehrungen“, so der gebürtige Kieler. „Wir konferieren, essen, schminken und entspannen uns anders als früher. Ich vermisse unser Publikum. Ich vermisse die Runde Händeschütteln im Kandidatenzimmer vor der Sendung. Aber: Es nützt ja nix. Es gilt anzunehmen, was ist. Und das Beste draus zu machen. Und das machen wir als Team beispielhaft.“

Disziplin, Nettigkeit und Teamgeist

Nordische Disziplin, Nettigkeit und Teamgeist: Das sind die Kerntugenden des ehemaligen Profihandballers. Und so begegnet Bommes auch der Pandemie: „Ich habe es bislang fast durchgängig geschafft, der Krise ins Gesicht zu blicken. Und als Sportler bin ich noch nie weggelaufen, wenn es ans Durchhalten ging. Es ist aber eine tägliche harte Arbeit.“

Mit harter Arbeit hat der studierte Jurist es weit gebracht. Als die ARD seine NDR-Quizshow 2015 ins Hauptprogramm beförderte, war das ein Risiko, der Vorabend ist launisches Terrain. Bommes hat es gepackt. Dem Moderationsteam der Sportschau gehört er seit 2011 an, und die ARD rechnet noch viele Jahre mit ihm, wie sie mitteilte. Da hat einer seine Schäfchen im Trockenen.

Als Jugendlicher wollte Bommes Fußballweltmeister werden

Stichwort Fußball: Auf die Frage, was er sich für die überhitzte Debatte über die Bundesliga in Corona-Zeiten wünscht, antwortet Bommes mit höchstmöglicher Diplomatie: „Augenhöhe. Die Fähigkeit, sich selbst nicht zu klein zu machen - aber auch nicht zu groß.“ Bommes selbst hat diese Fähigkeit längst. Man merkt es, wenn er über sich spricht – und über sich lacht: „Als Jugendlicher wollte ich erst Fußballweltmeister werden. Oder ein Anwalt wie Tom Cruise in ,Eine Frage der Ehre.‘ Daraus geworden ist ein tägliches Date mit schlaumeierischen Superhirnen. Glauben Sie mir, ich weine mich fast täglich in den Schlaf.“

Skandale sind von Bommes nicht zu erwarten. Einmal geriet er aber doch in die bunten Blätter. 2015 trennte er sich von seiner Frau, der Moderatorin Julia Westlake, mit der er zwei Söhne hat. Man kann sich vorstellen, dass ihn solche Berichte belasteten.

Doch Privates soll auch privat bleiben, lautet Bommes’ Devise. Auf die Frage nach seinem Umgang mit der Corona-Krise gibt es dann aber doch eine Antwort: „Ich achte super auf mich. Für den Rest sorgt ja eh Professor Drosten ...“