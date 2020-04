Joey Kelly hilft Kindern - "Gemeinsam gegen Corona"

Der Musiker und Ausdauersportler schon sich nicht. 24 Stunden lang will er ohne Unterbrechung in 24 Disiplinen antreten und dabei Spenden sammeln.

Köln. Joey Kelly (47) will bedürftigen Kindern in der Corona-Krise helfen. Der Musiker und Ausdauersportler startet deshalb am Donnerstag in der RTL-Livesendung "Guten Morgen Deutschland" die "24h Kelly Corona Challenge".

Seine Devise: 24 Stunden, 24 Sportarten - alles daheim! Auf dem Crosstrainer, Laufband oder Hochseil, beim Treppensteigen, Tischtennis, Eierlauf oder Holzhacken - rund um die Uhr und ohne Pause will Joey Kelly in Action sein und dabei Spenden sammeln.

Alle Gelder kommen der RTL-Aktion "Gemeinsam gegen Corona - gemeinsam für Kinder" zugute. Schon seit dem 18. März sammelt der Sender für bedürftige Kinder, die besonders hart vom Coronavirus betroffen sind. Mehr als 657.000 Euro sind nach RTL-Angaben vom Mittwoch schon zusammengekommen. Prominente Unterstützung bekommt Joey Kelly unter anderem von der "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse und dem Fußballmanager Reiner Calmund. RTL.de streamt die "24h Kelly Corona Challenge" 24 Stunden live.