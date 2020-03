Auch die Fernsehzuschauer interessieren sich derzeit für kein Thema so sehr wie für den Coronavirus. Davon profitierten am Freitagabend vor allem die öffentlich-rechtlichen Sender - einer ganz besonders.

Einschaltquoten Interesse an Corona-Sondersendungen ungebrochen

Berlin. Das Informationsbedürfnis der Menschen in Zeiten der Corona-Pandemie ist weiter riesig. Unter anderem in den beiden großen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern liefen jeweils Sondersendungen.

Das "ARD extra" im Anschluss an die "Tagesschau" sahen 6,56 Millionen Menschen, was einer Quote von 17,4 Prozent entsprach. Das "ZDF spezial" nach der "heute"-Sendung verfolgten 5,29 Millionen (16,7 Prozent).

Ansonsten lag zur besten Sendezeit wieder einmal "Der Alte" vorn. 5,98 Millionen entschieden sich für die Folge "Verletzte Gefühle" aus der ZDF-Krimiserie (16,2 Prozent). Die ARD-Komödie "Meine Mutter traut sich was", die dritte Episode aus einer Familienreihe, schalteten zur besten Sendezeit 4,91 Millionen Menschen ein (13,7 Prozent).

Für die RTL-Tanzshow "Let's Dance", die Moderator Sükrü Pehlivan verlassen mussten, interessierten sich 4,67 Millionen, was wegen der abendfüllenden Sendezeit einem Marktanteil von 14,4 Prozent entsprach.

Die Doku-Soap "The Biggest Loser" hatte auf Sat.1 im Schnitt 2,06 Millionen Zuschauer (6,3 Prozent), die US-Serie "Navy CIS" auf Kabel eins 1,15 Millionen (3,1 Prozent) und der US-Abenteuerfilm "Der Adler der neunten Legion" auf RTLzwei 1,37 Millionen (3,9 Prozent). Auf Vox sahen 960.000 Menschen die Krimiserie "Bones - Die Knochenjägerin" (2,6 Prozent) und auf ZDFneo 710.000 die Serie "Death in Paradise" (1,9 Prozent).