Claus Kleber verwechselt im "Heute-Journal" US-Staaten

Iowa oder doch Colorado? ZDF-Anchorman Claus Kleber entschuldigt sich auch auf Twitter. Was die Zuschauer sagen.

Mainz/Hamburg. Kleine Peinlichkeit am Rande für die Mainzelmännchen und ihren Top-Moderator Claus Kleber am Sonntagabend: Im ZDF „Heute-Journal“ wurde auf einer Landkarte der amerikanische Bundesstadt Colorado als Iowa bezeichnet. Mit der Karte moderierte Claus Kleber einen Beitrag zum Auftakt der US-Vorwahlen aus Iowa an. Zum Ende der Sendung korrigierte er den Fehler und sagte: „Wir haben einen Riesenklops gelandet vorhin. Wir haben den Bundesstaat Iowa dort gezeigt, wo der Bundesstaat Colorado tatsächlich ist.“

Der frühere USA-Korrespondent Kleber (64) bat die ZDF-Zuschauer um Nachsicht. Die Grenzen von Colorado und Iowa sind mehr als 500 Kilometer voneinander entfernt.

Claus Kleber reagierte auf Twitter

Schade, dass es in der grünen Hölle keine Mauselöcher gibt.

Ich hätte dringend eins gebraucht:

Iowa gesagt / Colorado gezeigt. Und nix gemerkt.

Das Bild wird mal mein Grabstein :-( pic.twitter.com/nU6ORTu8a8 — Claus Kleber (@ClausKleber) February 2, 2020

Auf Twitter schrieb Kleber, der auch schon als Professor in Tübingen doziert hatte: „Iowa gesagt / Colorado gezeigt. Und nix gemerkt. Das Bild wird mal mein Grabstein :-(“ Dazu war ein Ausschnitt der Sendung zu sehen, der zeigte, wie er den Fehler nicht bemerkte.

Die Twitter-Nutzer reagierten am Sonntagabend unterschiedlich: „Die ehrliche Erklärung am Ende der Sendung war prima. Fehler sind menschlich und offensichtlich (und glücklicherweise) sind Sie ein Mensch“, schrieb eine Userin. Ein anderer schrieb: „Liebes ZDF, Colorado ist nicht Iowa. Aber bei 50 Staaten kann man sich schon mal irren.“ Und ein Nutzer schrieb: „Trump hätte weiter danebengelegen“.