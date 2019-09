„Polizeiruf 110“: RTL-Altenpflegerin wird ARD-Kommissarin

Hamburg. Sie ist die Neue: Verena Altenberger löst im Münchner „Polizeiruf 110“ Matthias Brandt ab, der nach sieben Jahren die Rolle des grüblerischen Hanns von Meuffels niederlegte. Die Österreicherin ermittelt nach dem Motto „jünger, offener weiblicher“, so die zuständige BR-Redakteurin Cornelia Ackers, als Elisabeth Eyckhoff, genannt Bessie, gleich in einem mysteriösen Fall.

Ein verwahrloster Jugendlicher wird mit rätselhaften Verletzungen an der Isar gefunden. Er schweigt darüber. Nachdem alle anderen Versuche gescheitert sind, versucht Eyckhoff ihm unter Hypnose seine Geschichte zu entlocken. Altenberger, bekannt aus der RTL-Comedy-Serie „Magda macht das schon!“, in der sie eine polnische Altenpflegerin spielt, ist eine sympathische Frau mit einer positiven Ausstrahlung und einem ansteckenden Lachen. Das Abendblatt sprach mit der 31-Jährigen bei der Vorstellung des TV-Krimis im Literaturhaus.

Nicht alle Schauspieler jubeln, wenn man ihnen eine Ermittlerrolle in einer TV-Reihe anbietet. Warum haben Sie sich dafür entschieden?

Verena Altenberger: Beim Lesen des ersten Drehbuchs habe ich gleich gemerkt, diese Bessie ist gar keine klassische Ermittlerin, und das ist auch kein klassischer Fall. Dann hatte ich schon mal Lust darauf.

Man erfährt im ersten Fall nur erstaunlich wenig über diese Frau. Wie haben Sie sich ihr angenähert?

Verena Altenberger: Ich habe mich über die Biografie dieser Elisabeth Eyckhoff dieser Figur angenähert. Wenn die Geschichte es erfordert, wird sich „Bessies“ Biografie anpassen. Das bietet einen großen Spielraum für Freiheit, Wagnisse und Qualität. Es ist eine sehr intensive Auseinandersetzung von allen Beteiligten, bei der ich auch viel geben darf.

Waren die Hypnose- und Trance-Szenen für Sie schwer herzustellen?

Verena Altenberger: Für Ton und Kamera waren sie natürlich eine Herausforderung, für mich ein ziemliches Geschenk, weil sie so unrealistisch sind. Das hat mir viel Freiheit gegeben.

Hat es für Sie eine Rolle gespielt, dass Sie mit dieser Rolle in die Fußspuren von Matthias Brandt treten?

Verena Altenberger: Das ist mir nicht egal, es ist eine große Ehre, aber mit Drehbeginn spielt das keine Rolle mehr. Ich bin mir bewusst, dass diese Fußspuren sehr groß sind, versuche aber, mir weder Angst machen zu lassen, noch das als Motivation zu nehmen, um am Set zu sagen: Ich bin die neue Matthias Brandt. Vergleichbar sind wir ohnehin nicht, weder als Menschen noch als Rollen.

Wollen Sie trotz der TV-Erfolge Ihre Theatererfahrungen noch intensivieren?

Verena Altenberger: Ja, auch wenn es mich nicht klassisch in ein Ensemble zieht, weil ich nicht für zwei Jahre gebunden sein möchte. Ich möchte so unterschiedlich bleiben dürfen, wie ich es bisher bin. Theater, Film und Fernsehen, Drama und Komödie. Das ist mein größter Wunsch an die berufliche Zukunft.

Wie waren die Reaktionen auf Ihre Comedy-Serie „Magda macht das schon!“?

Verena Altenberger: Beim Publikum ist diese Rolle sehr präsent. Für mich ist Magda „larger than life“,­ die Rolle ist ein wahres Geschenk.

Geht es darin eigentlich um die Überwindung oder die Bestätigung von Vorurteilen?

Verena Altenberger: Gott sei Dank ist das Comedy, und die darf so viel. Ich darf seit vier Jahren in High Heels mit Socken durch die Gegend laufen, in glitzernden Röcken mit Taillengürteln. Und das wird mir geglaubt. Das ist Überwindung und Bestätigung eines Klischees in einem. Wir haben gerade die vierte Staffel gedreht.

Hat sich durch die Serie Ihr Verhältnis zu Polen verändert?

Verena Altenberger: Ein Geschenk meines Berufs ist, dass Themen, mit denen ich mich vor der Kamera beschäftige, auch hinterher sehr viel näher an mir dranbleiben. Jetzt ist das die Polizei, vorher waren es schon Polen und die Altenpflege. Vor der ersten Staffel war ich mit meiner Mutter und meiner Schwester dort. Es ist als Reiseziel bei mir jetzt ganz weit vorn.

Vor vier Jahren bei den Dreharbeiten zu „Der Hafenpastor und das Blaue vom Himmel“ haben Sie erste Hamburg-Erfahrungen gesammelt. Sie spielen darin an der Seite von Jan Fedder. Wie sind Sie als ein alpines Wesen mit all den Nordlichtern klargekommen?

Verena Altenberger: Es war toll. Ich liebe diese Stadt, das Wasser und die Mentalität. Mit letzterer musste ich mich allerdings zuerst etwas anfreunden. Als Österreicherin ist man eher an eine verschwurbelte Sprache gewöhnt. Dort steht in der Straßenbahn: „Bitte sich festzuhalten“. Hier würde man wohl nur „festhalten!“ sagen. Das schätze ich sehr. Jan ist ein unglaublich lustiger Kollege. Er war sehr freundlich und interessiert und hat mir dadurch viel Ruhe gegeben.

Was in Ihrer offiziellen Filmografie gar nicht auftaucht, ist Ihre Rolle in „Mission: Impossible – Rogue Nation“. Dabei haben Sie doch mitgespielt, oder?

Verena Altenberger: Das war aber eigentlich nicht der Rede wert, es war nur eine Mini-Rolle. Ich hatte zwar fünf Drehtage, bin aber im Film nur drei Sekunden zu sehen. Es war aufregend, diese Riesenmaschinerie einmal hautnah erleben zu dürfen. Martin Bermoser spielt den Staatsopern-Direktor, ich seine Assistentin. Wir begrüßen in der Szene den österreichischen Bundeskanzler, gespielt von einem englischen Schauspieler, und im Hintergrund schlüpft Tom Cruise in die Oper.

„Polizeiruf 110: Der Ort, von dem die Wolken kommen“, So, 20.15, ARD