NRW ade TV-Kommissarin Helen Dorn ermittelt ab jetzt in Hamburg

An der Elbe: Die Schauspieler Ernst Stötzner (als Richard Dorn) und Anna Loos (als Helen Dorn).

Bisher hat die TV-Kommissarin Anna Loos in Nordrhein-Westfalen ermittelt. Ab sofort macht sie das weiter nördlich, in der Hansestadt an der Elbe.