Charlotte Roche: "Ich liebe peinliche Momente"

Charlotte Roche bei der Aufzeichnung der ZDF-Talkshow "Markus Lanz" am 14. November in Hamburg.

Hamburg. Am 31. Dezember wird der Musiksender Viva endgültig eingestellt, wobei die Zeit des Kanals als Nachwuchsschmiede für TV-Unterhaltung (Stefan Raab, Heike Makatsch, Matthias Opdenhövel, Oliver Pocher) längst vorbei ist. Der letzte Star, den Viva (2) prägte, war die für „Fast Forward“ Grimme-Preis-ausgezeichnete Kölner Moderatorin, Schauspielerin und „Feuchtgebiete“-Autorin Charlotte Roche (40), die sich nach der Einstellung der Sendung „Roche & Böhmermann“ 2012 im Fernsehen rar machte und sich mit Mann und Familie aufs Land zurückzog.

In der Nacht zum Sonnabend kehrt sie allerdings für die NDR-Reihe „Die Geschichte eines Abends“ zurück auf die Bildschirme – als Gastgeberin einer lockeren Plauderrunde mit Schauspieler Robert Stadlober, Ex-Fußballer und Kurzzeit-Wrestler Tim Wiese, Schauspielerin Christine Neubauer und Annalena Baerbock, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen. Um wieder auf Stand zu sein, trafen wir Charlotte Roche in der „Störtebeker“-Bar in der Elbphilharmonie, und Roche ist die „Fast Forward“-Talkerin geblieben: sehr offen und direkt, kurz vor dem Tränenlachen und um keinen Spruch verlegen.

Hamburger Abendblatt: Frau Roche, langweilen Sie sich schnell? Nach sechs Jahren Moderation der Viva-Musiksendung „Fast Forward“ haben sie eine Menge ausprobiert, aber ihre Auftritte in Showformaten wie „Charlotte Roche trifft …“ oder „3 nach 9“ waren immer nur kurze Episoden.

Charlotte Roche: Eigentlich langweile ich mich nicht schnell. Für „3 nach 9“ zum Beispiel sollte ich nach Beschwerden von Zuschauern in ein Stimmtraining geschickt werden und meine Stimme verändern. Ich weiß zwar, dass meine Stimme gewöhnungsbedürftig ist, aber trotzdem wollte ich die gern behalten. Das war für mich ein Grund, hinzuschmeißen.

Besonders tragisch fanden viele Zuschauer die überraschend schnelle Einstellung der viel gelobten ZDFkultur-Reihe „Roche & Böhmermann“ 2012. Über die Gründe wurde viel spekuliert. Was war denn wirklich los hinter den Kulissen?

Roche: Wir haben uns getrennt, und wie das bei einer guten Scheidung so ist, haben wir den Deal, nicht über die Gründe zu sprechen. Und daran möchte ich mich halten.

Bemerkenswert ist, dass Sie damals deutlich prominenter waren als Jan Böhmermann. Und während er sich seit 2012 zur vielleicht berühmt-berüchtigsten Medienpersönlichkeit Deutschlands aufgeschwungen hat, waren Sie seitdem sprichwörtlich von der TV-Bildfläche verschwunden.

Roche: Ich musste erst mal verarbeiten, dass ich den Jan verloren habe, darauf werde ich bis heute sehr oft angesprochen.

Jetzt sind Sie zurück. Im NDR für eine Folge der Reihe „Die Geschichte eines Abends“. Reizte Sie das Konzept, dass es kein Konzept gibt außer einige Prominente an einem Ort abzuladen und sich selber zu überlassen?

Roche: Mein erster Gedanke, als ich die Anfrage bekam, war: Ich bin raus. Das lag aber daran, dass ich die E-Mail Wochen zu spät aus meinem alten Postfach – ich bin schwer zu erreichen – gefischt hatte. Ich fand das Konzept umwerfend, aber ich dachte, ich sterbe wenn ich das jetzt verpasse. Dann habe ich doch angerufen: „Ich liiiiiebe diese Sendung“, und es war kurz vor knapp nicht zu spät. Halleluja!

Die erste Staffel erinnerte an Formate wie „Das perfekte Promi Dinner“ oder „Sing meinen Song“, wo alle eine Küchenparty von guten Freunden nachspielen. Aufgesetztes Alle-lieben-sich-voll-crazy. Wussten Sie, wer die Gäste ihrer Folge werden?

Roche: Ich wusste, wer kommt, aber die einzige Person, die ich vorher kannte, war Robert Stadlober, den ich zehn Jahre zuvor mal getroffen habe. Tim Wiese, Christine Neubauer und Annalena Baerbock habe ich vorher nie gesehen. Und ich kann Sie beruhigen: Alle-lieben-sich-voll-crazy hat es bei uns nicht gegeben.

Können Sie mehr verraten?

Roche: Für mich ist der freie Fall sehr interessant. Wie mutig sind die Gäste? Auf was lassen die sich ein? Die sind ja durch die Medien schon versaut, gekränkt, scheu und vorsichtig, und die sollten sich jetzt auf so viel einlassen: Wir haben gekocht, gegessen, gesoffen, am Lagerfeuer gesessen, eine Nachtwanderung gemacht. Da ist sehr viel Zeit gewesen für Sprechen und für Schweigen, und die ernsten Momente fand ich viel besser als die lustigen. Das erste, was Tim Wiese zu mir sagte, drehte sich um den Tod. Das war richtungweisend: Das ganze Abendessen drehte sich um den Tod.

Das letzte Abendmahl sozusagen.

Roche: Ja, genau! Sehr ernst, und richtig, richtig rührend.

Glauben Sie, dass beim NDR einige Leute ohnmächtig wurden, als Ihr Name fiel? In großen Anstalten wird ja gern alles durch tausend Meetings geprügelt und am Ende wird aus der anarchischsten Idee eine Quizshow.

Roche: Wir hatten keine Restriktionen, und das NDR-Redaktionsteam von „Die Box“ genoss alle Freiheiten.

Muss man im klassischen Fernsehen mutiger werden, um nicht von Netflix und Prime abgehängt zu werden?

Roche: Ja, das hört man immer öfter. Und je jünger die Zielgruppen sind, desto krasser ist die Entwicklung. Als Konsumentin ist es für mich beim Fernsehen absolute Bedingung, dass ich etwas Mutiges und Außergewöhnliches sehe. Und ich brauche immer eine Überdosis Fremdscham.

Dafür sind Sie ja die Idealbesetzung.

Roche: Ich liebe peinliche Momente. Auch Mut ist manchmal peinlich.

Wäre es erfolgversprechend, Fernsehen wie in den 50er-Jahren zu machen? Einige Zuschauer sind sicher überfordert von der heutigen Zeit und wünschen sich weniger moderne Frauen und mehr Altherrenwitze.

Roche: Sie meinen, man sollte einen Spartenkanal machen für den frustrierten, alten weißen Mann? Das ist gut! Wenn auf allen anderen Kanälen nichts mehr davon zu sehen ist, hätten wir alle was davon.

Wann erscheint nach „Feuchtgebiete“, „Schoßgebete“ und „Mädchen für alles“ ihr vierter Roman?

Roche: Ich habe gerade angefangen zu schreiben. Also bald.

Werden sie zehn Jahre später oft auf „Feuchtgebiete“ angesprochen?

Roche: Nein, zum Glück nicht. Irgendwann war es sogar mir zu blöd, von fremden Menschen bei der ersten Begegnung „wie schön, dass du nicht nach Schweiß riechst“ zu hören. Die Geister, die ich rief.

Es soll ja Menschen geben, die „Feuchtgebiete“ in „50 Shades Of Grey“ reinlegen, damit es nicht so peinlich ist, beim Lesen Ihres Buches ertappt zu werden.

Roche: Es ist auf jeden Fall gesellschaftlich anerkannter, „50 Shades Of Grey“ zu lesen. Das ist ja überhaupt nicht schmutzig. Da fehlt die Kacke.

„Die Geschichte eines Abends“ mit Charlotte Roche: Sa 1.12., 0.15; mit Lars Eidinger: Sa 8.12., 0.00, NDR.

