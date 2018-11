Hamburger Aljoscha Stadelmann erhält Deutschen Hörspielpreis

Karlsruhe. Der Hamburger Schauspieler Aljoscha Stadelmann (44) ist am Sonnabendabend mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD geehrt worden. Er bekam die mit 3000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen Part in dem Hörspiel "Alles Rumi" von Radio Bremen, wie der Südwestrundfunk (SWR) mitteilte. Die Schauspielerin Bibiana Beglau überreichte ihm den Preis in der Kategorie "Beste schauspielerische Leistung" bei den ARD Hörspieltagen in Karlsruhe.

Stadelmann spricht in dem Stück einen Mann, der nicht einschlafen kann, während ein anderer Mann, gesprochen von Sebastian Blomberg, neben ihm müde ist und zur Ruhe kommen will. Stadelmann stelle seine Figur liebenswert dar, "auch in ihren Gedankensprüngen und eigenartigsten dadaistischen Momenten", sagte Beglau. Als "charmante Nervensäge" lasse er die Zuhörer teilhaben an zum Teil herrlich absurden Zuständen von Kommunikation.

Stadelmann gehört zum Schauspielhaus-Ensemble

Stadelmann studierte Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg und war danach an mehreren Theatern engagiert. Seit 2014 ist er festes Ensemblemitglied am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Im Fernsehen spielte er unter anderem in Krimis, im Radio in verschiedenen Hörspielen. Der "Deutsche Hörspielpreis – Beste schauspielerische Leistung– wird seit 2016 bei den ARD-Hörspieltagen vergeben.

( epd )

