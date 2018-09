"Die Höhle der Löwen": "Jacky F."-Gründerin lehnt Deal mit Frank Thelen ab

„Die Höhle der Löwen“: In der Vox-Show präsentieren Start-up-Unternehmer ihre Ideen. Mit diesen vier Regeln ist der Erfolg (fast) garantiert.

Berlin. Wer „Die Höhle der Löwen“ betritt, möchte im Idealfall mit einem Deal wieder heraus kommen. Julia Huthmann aus Harsefeld bei Hamburg hätte den am liebsten mit dem vielfachen Start-up-Gründer Frank Thelen geschlossen. Am Ende machte er ihr auch ein Angebot, doch es sollte trotzdem nicht sein.

Dabei fing der Auftritt der 33-Jährigen in der Auftaktfolge der fünften Staffel der Vox-Sendung vielversprechend an. Huthmann machte zunächst noch ein Geheimnis um ihr Produkt „Jacky F.“ Lieber ließ sie die Investoren erst einmal probieren. Nur so viel: „Es ist eine kulinarische Sensation aus Sri Lanka.“

„Jacky F.“ steht für Jackfrucht

Dagmar Wöhrl und Georg Kofler wagten sich nach vorne – und waren direkt angetan. Doch was sie da gegessen hatten? Keine Ahnung.

„Das ist Jackfrucht“, beendete Huthmann schließlich das Rätselraten. Eine Frucht, die sie erstmals während ihrer Zeit in Sri Lanka gegessen, sie aber zunächst für Hühnchen gehalten hatte. Also kam ihr die Idee, die in Sri Lanka als Arme-Leute-Essen verschriene Jackfrucht als Fleischersatz nach Deutschland zu bringen.

Zwei „Löwen“ beißen an

„Sie ist ballaststoffreich, kalorienarm, hat so gut wie kein Fett und keinen Zucker und das Ganze gibt es auch noch in Bio-Qualität“, pries Huthmann ihr Produkt an, das sie eingelegt in Dosen verkauft.

Und siehe da: Thelen und Kofler kamen auf den Geschmack. Allerdings sahen sie größeren Aufwand bei der Vermarktung und wollten mehr als die angebotenen 25 Prozent Firmenanteile für ein Investment von 260.000 Euro. Ein No-Go für Huthmann.

Gründerin Julia Huthmann bleibt hart

„Ich bin von meinem Unternehmenswert überzeugt“, sagte sie. Ein Angebot, das deutlich darunter liege, wolle sie nicht akzeptieren. Thelen startete einen letzten Versuch: „Auf 25 Prozent würde ich mich einlassen, aber darunter ist es nicht fair, denn ich bin nicht nur Kapitalgeber, sondern möchte das als Mitgründer groß machen.“

Doch Huthmann blieb hart. „Ich weiß, was ich geleistet habe. Da muss man auch ‘ne klare Linie habe und seinen Weg gehen wollen“, sagte sie. Auch wenn das bedeutet, dass man seinem Wunschinvestor einen Korb gibt.

Die „Löwen“ sind wieder los: Auf der Jagd nach den besten Deals und den besten Geschäftsideen sind die „Löwen“ dieses Jahr zu sechst unterwegs (v.l.n.r.): Carsten Maschmeyer, Judith Williams, Frank Thelen, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Ralf Dümmel. Wir stellen die Investoren der Gründer-Show der 5. Staffel vor. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Frank Thelen ist wie Judith Williams von der ersten Folge an Investor in der „Höhle der Löwen“. Thelen besticht durch seine Expertise in der IT-Branche. Er ist einer der führenden europäischen Seriengründer und gehört zu den erfolgreichsten Frühphasen-Investoren. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Thelen gründet seit über zwei Jahrzehnten Start-ups und hat mit seinen Produkten über 100 Millionen Kunden in mehr als 60 Ländern erreicht. Im Jahr 2000 stand er selbst kurz vor der privaten Insolvenz und kennt so die Höhen und Tiefen eines Unternehmers aus allen Perspektiven. Heute engagiert sich Frank Thelen unter anderem als Investor bei „Outbank“, „Lilium Aviation“ und „hole19“. Für seine unternehmerischen Tätigkeiten wurde er unter anderem mit dem „Microsoft Innovate4Society-Award“ von Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgezeichnet. Foto: Ralf Mueller / imago/APP-Photo

Der 1959 in Bremen geborene Investor Carsten Maschmeyer ist Finanzexperte, eine der bekanntesten und wohlhabendsten Wirtschaftspersönlichkeiten Deutschlands und auch in der fünften Staffel wieder Löwe. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Das von ihm gegründete Finanzunternehmen baute er in Rekordzeit von einer Ein-Mann-Firma zu einem M-DAX-Konzern mit 10.000 Mitarbeitern auf. 2007 kaufte ein Schweizer Lebensversicherer das Unternehmen für 1,9 Milliarden Franken. Heute vereint der Ehemann von Schauspielerin Vernica Ferres unter dem Dach der Maschmeyer Group seine gesamten Aktivitäten. Foto: Eventfoto54 / imago/eventfoto54



Investorin Judith Williams ist seit der ersten Staffel mit dabei. Die deutsch-amerikanische Sopranistin, Fernsehmoderatorin und Unternehmerin vertreibt mit der „Judith-Williams-Markenwelt“ die größte europäische Teleshopping-Marke im internationalen Verkaufsfernsehen. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Rund 100 Mitarbeiter sorgen dafür, dass sie ihre kreativen Ideen und Innovationen umsetzen kann. Mit ihrer Markenwelt sorgt die Unternehmerin für einen jährlichen Gesamtumsatz von weit über 150 Millionen Euro im Teleshopping. Foto: Alexander Hassenstein / Getty Images

Georg Kofler ist seit 2017 Juror und Investor in „Die Höhle der Löwen“. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Kofler ist Medienmanager und war unter anderem für ProSieben und Premiere tätig. 2007 zieht er sich aus dem Mediengeschäft zurück und gründet eine eigene Beteiligungsholding mit der er bis heute in Startups investiert. Ein Jahr später baut Kofler außerdem ein eigenes Energieunternehmen auf. Er wird seinen Platz in der Gründershow abwechselnd mit Judith Williams einnehmen. Foto: Andreas Rentz / Getty Images

Investorin Dagmar Wöhrl ist seit Staffel vier dabei. Die CSU-Politikerin nimmt den Platz von Jochen Schweizer ein, der nach der dritten Staffel ausgestiegen ist. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer



Wöhrl scheidet 2017 aus dem Bundestag aus, in dem sie seit 1994 gesessen hat. Die 64-Jährige ist mit dem Mode- und Tourismusunternehmer Hans Rudolf Wöhrl verheiratet. Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images

Investor Ralf Dümmel ist zu einer festen Größe in der Vox-Show geworden. Foto: MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Mit seiner Firmengruppe DS Produkte erwirtschaftete der dreifache Familienvater im Jahr 2015 rund 250 Millionen Euro Umsatz. Das Sortiment umfasst mehr als 4.000 Artikel unter anderem aus den Bereichen Haushalt, Kleinelektro, Reinigung, Outdoor, Beauty und Fitness. Viele Wochen im Jahr ist Ralf Dümmel in der ganzen Welt unterwegs, um Lieferanten und Kunden zu treffen. Vor allem Asien gehört zu den Gebieten, in denen er sich bestens auskennt. Foto: Ralf Mueller / imago/APP-Photo

Ermias „Amiaz“ Habtu führt auch in diesem Jahr wieder als Moderator durch die Gründer-Show. Außerdem moderiert der studierte Diplom-Kaufmann das Promi-Magazin „Prominent!“. Foto: Stefan Neumann / MG RTL D



So lief es für die anderen Bewerber:

• Lara und Silja Stahlbaum, Jonas Detlefsen (alle 23) und Marius Krüger (28) aus Hamburg, Erfindung: Cheerleader-Sportswear „Swedish Fall“

Die Zwillinge Silja und Lara Stallbaum, Jonas Detlefsen (l.) und Marius Krüger wollen mit „Swedish Fall“ hoch hinaus.

Foto: Swedish Fall / MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Die Studienfreunde zeigten in der Sendung zwar einen atemraubenden Stunt, zu einem Deal konnten sie aber keinen der Investoren bewegen. Vor allem weil es ihnen zu nischig erschien oder nicht ins Portfolio. Viel Lob gab es aber für Produktqualität und Präsentation. Immerhin.

Das kostet die Sportkleidung von „Swedish Fall“: Hosen 59,95 Euro, Oberteile 29,95 Euro, Crop-Tops 34,95 Euro.

• Frank Brormann (53), Friseurmeister aus Oelde, Erfindung: der „Calligraph“

Um ihn kämpften gleich vier „Löwen“ auf einmal. Sowohl Maschmeyer und Wöhrl als auch Williams und Thelen boten Brormann gemeinsam mehr als er ursprünglich für seine Alternative zur Friseur-Schere haben wollte. Statt der geforderten 500.000 Euro für 20 Prozent Unternehmensanteile gab es am Ende doppelt so viel für fünf Prozent mehr.

Friseurmeister Frank Brormann aus Oelde hat den „Calligraphy Cut“ erfunden. Der Calligraph schneidet die Haare schräg an und sorgt so für mehr Volumen.

Foto: "Calligraphy Cut" / MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

„Mir wird schlecht“, sagte der Erfinder, als die Investoren so hart um ihn feilschten. Brormann hatte nicht nur damit überzeugt, dass sein Produkt durch eine innovative Schneidetechnik Frisuren länger haltbar macht und ihnen mehr Volumen verleiht, er begeisterte auch durch sein Auftreten.

„Ich finde das echt richtig stark, du flashst mich hier gerade wirklich als Typ, als Unternehmer, finde es geil, was du präsentiert hast“, sagte Thelen – und erhielt im Team mit Williams den Zuschlag.

Das kostet Friseure der „Calligraph“: 299 Euro, zusätzlich 2,99 pro Klinge (für Clubmitglieder 1,60 Euro, Clubmitgliedschaft 300 Euro pro Jahr). Zusätzlich ist eine zweitägige Ausbildung für 590 Euro nötig.

• Tobias Gerbracht (20) aus Wuppertal, Erfindung: „Catch Up“

Gerade mal 20 Jahre und schon Unternehmer: Tobias Gerbracht aus Wuppertal überzeugte mit „Catch Up“, einer Filtervorrichtung für Staubsauger.

Foto: "Catch Up" / MG RTL D / Bernd-Michael Maurer

Er brachte die Investoren allein schon mit seinem Alter zum Staunen. Trotz seiner gerade einmal 20 Jahre begeisterte Gerbracht die „Löwen“ mit seinem Staubsauger-Aufsatz „Catch Up“. Der Adapter fängt Kleinteile wie Schmuck und Legosteine auf, bevor sie auf Nimmerwiedersehen im Staubsaugerbeutel verschwinden.

Die 100.000 Euro für 35 Prozent Unternehmensanteile hätten sowohl Maschmeyer als auch Dümmel gerne gewährt. Am Ende entschied sich Gerbracht für Dümmel, der ihm vor lauter Dankbarkeit spontan um den Hals fiel.

Das soll ein „Catch Up“ kosten: 24,90 Euro.

• Florian Nübling (36) und Tiziana Kleine 50) aus Berlin, Erfindung: „Volatiles“

Tiziana Kleine und Florian Nübling aus Berlin präsentieren mit „Volatiles" die erste leuchtende und voll programmierbare Glasmosaikfliese. Sie erhoffen sich ein Investment von 500.000 Euro für 10 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen. Investor Ralf Dümmel (l.) nimmt das Angebot von „Volatiles“ genau unter die Lupe.

Foto: "Volatiles" / MG RTL D / Frank W. Hempel

Sie ließen sich von den Investoren herunterhandeln. Ihr Unternehmen um programmierbare LED-Mosaikwände bewerteten sie mit 4,5 Millionen Euro, verkauften im vergangenen Jahr aber gerade einmal drei Quadratmeter. Das war den „Löwen“ zu wenig, um 500.000 Euro für 10 Prozent Firmenanteile zu investieren. Sie einigten sich mit Maschmeyer auf 20 Prozent.

Das kostet ein Modul „Volatiles“: 134 Euro (pro Quadratmeter 4800 Euro).

