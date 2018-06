Carlo von Tiedemann und Wigald Boning gemeinsam auf Kur

Hamburg. Komiker Wigald Boning (51) und NDR-Urgestein Carlo von Tiedemann (74) gehen zusammen auf Kur. Das NDR Fernsehen zeigt die beiden ab 8. Juli an drei Sonntagnachmittagen (15.30 Uhr) bei Ausflügen nach Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Carlo von Tiedemann und Wigald Boning

Foto: NDR/Elbgorilla

„Was beide schon immer mal wissen wollten: Was geht eigentlich in den schönen norddeutschen Kurorten so ab?“, erklärte der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Donnerstag. Tiedemann habe sich mit dem Zug auf die Reise gemacht, Boning mit dem Fahrrad. Vor Ort testeten sie Anwendungen, Yoga, Bäder sowie Übungen für Körper und Geist.

Den Auftakt bei „Carlo und Wigald auf Kur“ macht Bad Pyrmont, Heringsdorf/Usedom (22.7.) und Malente (29.7.) folgen.

( lno )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.