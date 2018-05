ESC 2018: Diese Länder gaben Deutschland die meisten Punkte

Lissabon. Deutschland hat es mit Michael Schulte geschafft: Endlich nicht mehr das Schlusslicht beim Eurovision Song Contest zu sein. Sogar für den vierten Platz hat die Bewertung ausgereicht. Wie diese Platzierung zustande kam, zeigt die Punkteübersicht.

Insgesamt 340 Punkte holte Michael Schulte mit seiner Ballade "You Let Me Walk Alone". Seine Vorgängerin Levina konnte beim ESC 2017 gerade mal 6 Punkte für Deutschland ergattern. So viel Erfolg hatte Deutschland beim Eurovision Song Contest zuletzt 2010. In diesem Jahr gewann Lena Meyer-Landrut (26) den Wettbewerb.