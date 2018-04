Kurz vor der ARD-Sendung läuft für Ingo Zamperoni und Linda Zervakis so einiges schief. Letztere weiß aber ganz genau, weshalb.

Do, 12.04.2018, 12.47 Uhr

Zervakis und Zamperoni "Was ist hier los?" Tagesthemen-Duo in die Knie gezwungen

Hamburg. Als Moderator der "Tagesthemen" ist Ingo Zamperoni einiges gewohnt. Da bringt ihn auch ein Shitstorm nicht ohne Weiteres aus der Fassung – so einer etwa, wie ihn der ARD-Mann 2012 nach einem auf Italienisch vorgetragenen Gruß zum Halbfinale der Fußball-EM zwischen seinen beiden Heimatländern Deutschland und Italien ertragen musste.

Wenn sich allerdings zwei Frauen zeitgleich gegen ihn verschwören, dann kann auch ein Zamperoni aus dem Gleichgewicht geraten. Dies widerfuhr dem 43 Jahre alten Wahlhamburger nun, als ihm bei einer Live-Schalte für die Nachrichtensendung ein böser Streich gespielt wurde, an dem auch Kollegin Linda Zervakis ihre Finger im Spiel hatte.

Katarina Witt lässt sich über Zamperoni aus

Denn für die Sonnabendabend-Show "Verstehen Sie Spaß?" spielte die Harburgerin am 28. März ebenso bereitwillig den Lockvogel wie Katarina Witt. Die zweifache Olympiasiegerin im Eiskunstlaufen wurde Zamperoni dabei kurz vor der Sendung für ein Interview zugeschaltet – in dem es nach angeblich exklusiven Informationen des "Ersten" um Witts Amt als "Patin der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer" gehen sollte.

Ingo Zamperoni beim Versuch, Katarina Witt zu befragen

Foto: SWR/Kimmig Entertainment

Doch zum Gespräch kommt es wegen unerklärlicher Tonprobleme erst gar nicht. Und weil Witt vorgibt zu glauben, ihr zugedachter Gesprächspartner könne sie nicht hören, lässt sie sich nach allen Regeln der Kunst über ihn aus. "Findest du ihn gutaussehend?", fragt sie ihren Maskenbildner. Zamperoni ist völlig perplex – und als auch noch Zervakis in das Spiel einsteigt, gerät Mr. Tagesthemen mächtig ins Schlittern.

Zervakis und Zamperoni kauern nebeneinander

Ungewohntes Bild: Die "Tagesthemen"-Moderatoren Linda Zervakis und Ingo Zamperoni auf dem Boden des ARD-Aktuell-Studios in Hamburg-Lokstedt

Foto: SWR/Kimmig Entertainment

Aber auch seine Co-Moderatorin sieht der Anchorman in ernster Gefahr. Als eine Kamera genau auf Kopfhöhe herüberschwenkt, warnt er Zervakis. "Vorsicht, Vorsicht, Linda!", ruft Zamperoni durch das Lokstedter Studio. Anschließend kauern Zervakis und Zamperoni ob der vermeintlich bedrohlichen Lage nebeneinander auf dem Boden.

Am Ende gab es für Zamperoni die erlösende Auflösung

Foto: SWR/Kimmig Entertainment

Während Zervakis durch diverse Ausrufe ("Oh Gott!", "Was ist hier los? Was ist das?!") ihre Bestürzung simuliert, ärgert sich Zamperoni noch darüber, kein Handy für Dokumentationszwecke parat zu haben.

Diese Sorge konnte ihm Guido Cantz letztendlich nehmen: Der "Tagesthemen"-Streich wurde natürlich komplett aufgezeichnet und wird am kommenden Sonnabend (14. April, 20.15 Uhr/ARD) bei "Verstehen Sie Spaß?" ausgestrahlt.

( jdr )

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.