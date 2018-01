Barbara Schöneberger mit neuem Sidekick in der NDR Talkshow

Hamburg. Sie sind vermutlich das charmanteste Paar der deutschen Talkshow-Landschaft. Doch kurz nach ihrem zehnjährigen Jubiläum werden Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt für zwei Sendungen auseinandergerissen, wie der NDR am Mittwoch mitteilte.

Meyer-Burckhardt stehe für die beiden Sendungen am 2. und 23. Februar aus Termingründen nicht zur Verfügung, so der Norddeutsche Rundfunk auf seiner Internetseite. Eine eigene Meldung wie üblich gab es nicht, weitere Details zum Fehlen des Moderators wurden nicht genannt.

Ina Müller ersetzt Hubertus Meyer-Burckhardt

Es gibt allerdings prominenten "Sabbel"-Ersatz (Eigenwerbung Ina Müller). So wird die Sängerin und Universal-Kodderschnauze Ina Müller am 2. Februar mit La Schöneberger durch die Sendung führen. Am 23. Februar ist Modemacher Guido Maria Kretschmer dabei. Kretschmer sprach mit Blick auf die NDR Talkshow von einem "Geschenk vom Himmel". Meyer-Burckhardt, so der NDR, werde am 9. März zurück sein im "goldbraunen Sessel".

( HA )

