The Taste startet mäßig – Jan Fedder erzielt Top-Quote

Damit liegt die Sat1-Show, in der viele Hamburger vertreten waren, nur auf Rang 20 des Tagesrankings. Die Lenz-Verfilmung Arnes Nachlass mit Jan Fedder hatte in Hamburg den größten Marktanteil.

Hamburg. Die neue Sat1-Kochshow The Taste ist noch nicht der erhoffte Klickbringer für den Privatsender. Nur 2,36 Millionen Zuschauer (8,5 Prozent Marktanteil) verfolgten die Kochsendung mit Tim Mälzer, die ähnlich abläuft wie The Voice. Dabei kochen die Kandidaten und die Jury verkostet blind einen Löffel des Gerichts. Der Juror entscheidet anschließend über „Ja“ oder „Nein“.

Damit lag die Show noch hinter den RTL-Reihen Christopher Posch – Ich kämpfe für Ihr Recht! mit 2,90 Millionen Zuschauern (9,2 Prozent) und Raus aus den Schulden mit Peter Zwegat mit 2,93 Millionen Zuschauern (9,7 Prozent). Die Vox-Krimiserie Rizzoli & Isles brachte es auf 1,99 Millionen Zuschauer (6,3 Prozent).

Den Tagessieg am Mittwoch sicherte sich die Fahndungssendung Aktenzeichen XY... ungelöst. Zur besten Sendezeit schalteten 5,5 Millionen Zuschauer (17,4 Prozent) ein. Auf Rang zwei folgte mit 4,82 Millionen Zuschauer (16,6 Prozent) der ARD-Brennpunkt über die ausbleibende Hilfe für die Menschen in den von Taifun „Haiyan“ zerstörten Katastrophengebieten auf den Philippinen. Am Donnerstag erhielten 49.000 Menschen in und rund um die schwer verwüstete Stadt Tacloban dann endlich Reis, Wasser und nahrhafte Energieriegel, wie das UN-Welternährungsprogramm mitteilte.

Das könnte Sie auch interessieren:

Die Siegfried-Lenz-Verfilmung „Arnes Nachlass“ konnte sich dicht dahinter einreihen. Die Roman-Verfilmung mit dem Hamburger Schauspieler Jan Fedder als mundfauler Werftbesitzer zog 4,65 Millionen Zuschauer (14,8 Prozent) in seinen Bann. In Hamburg erreichte das Drama über Arne, der als einziger den Suizid seiner Familie überlebte, mit einem Marktanteil von 23,6 Prozent den Bestwert des Tages.