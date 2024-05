Toronto. Der kanadische Musiker war am Wochenende in einen heftigen Streit mit US-Rapper Kendrick Lamar verwickelt. Noch unklar ist, ob der Angriff damit in Verbindung steht.

Ein Sicherheitsmitarbeiter des Rappers Drake ist vor dessen Villa im kanadischen Toronto angeschossen worden. Die Polizei bestätigte die Schüsse, die in der Nacht gefallen waren.

Der Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr morgens vor dem Tor des Anwesens, wo der Sicherheitsmann positioniert war. Drake (37) selbst passierte nichts - es blieb auch unklar, ob er zur Tatzeit überhaupt zu Hause war.

Die Täter seien nach der Tat in einem Fahrzeug geflohen und werden derzeit von der Polizei gesucht. Eine Beschreibung der Verdächtigen wurde nicht veröffentlicht, der Vorfall wurde jedoch auf Video aufgezeichnet. Die Hintergründe blieben zunächst völlig unklar.

Zuletzt hatten sich öffentliche Spannungen zwischen Drake und dem US-Rapper Kendrick Lamar verschärft. Beide hatten sich am Wochenende gegenseitig in mehreren Songs angegriffen und persönlich beleidigt. Ob der Streit etwas mit dem Angriff zu tun hat ist noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:240507-99-953848/3 (dpa)