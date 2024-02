Los Angeles. Ihr Album „Midnights“ gewinnt bei den Grammy Awards in Los Angeles den begehrten Preis für das beste Album des Jahres. Damit schreibt Megastar Taylor Swift Geschichte.

Pop-Superstar Taylor Swift hat den Grammy für das beste Album des Jahres gewonnen und damit Geschichte geschrieben. Mit „Midnights“ gewann die 34-Jährige am Sonntagabend in Los Angeles in der Hauptkategorie nach den Auszeichnungen für „Fearless“, „1989“ und „Folklore“ zum vierten Mal.

Swift ließ damit Paul Simon, Frank Sinatra und Stevie Wonder hinter sich, die je dreimal in der Kategorie ausgezeichnet wurden. Die Musikerin, die mit ihrer „Eras-Tour“ Millionen Fans anzieht und Rekordsummen einnimmt, hatte kurz zuvor bereits ihr neues Album „The Torted Poets Department“ für den 19. April angekündigt.

Die Grammys werden in diesem Jahr zum 66. Mal verliehen. Rund 13.000 Mitglieder der Recording Academy entscheiden über die Preisträger der goldenen Grammofone, die zu den begehrtesten Musikpreisen der Welt zählen und in 94 Kategorien vergeben werden.

© dpa-infocom, dpa:240205-99-873117/3 (dpa)