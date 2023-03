Musik Kanadischer Pianist will häufiger in Deutschland spielen

Offenburg. Der in Kanada lebende Pianist und Sänger Michael Kaeshammer will künftig häufiger in seiner deutschen Heimat spielen. Das Publikum sei sehr aufgeschlossen für nordamerikanische Musik, sagte der 46-Jährige der Deutschen Presse-Agentur am Rande eines Auftritts in seiner badischen Geburtsstadt Offenburg im Ortenaukreis. „Es macht riesig Spaß.“ Bisher sei er vor allem in Nordamerika und China auf Tour gewesen.

Kaeshammer wanderte als Teenager mit seinen Eltern nach Kanada aus. Vater und Mutter kehrten inzwischen wieder zurück - der Musiker blieb und wohnt in Vancouver Island an der Westküste. „Ich sehe mich eigentlich als Kanadier“, sagte er. Das Land habe ihn gut aufgenommen und ihm eine Musikerkarriere ermöglicht. Wie wäre es in Deutschland gelaufen? „Ich hätte sicherlich weiter Piano gespielt, aber noch einen anderen Job gemacht.“

Manche nennen Kaeshammers Stil Klavier-Pop. Er selbst legte sich nicht fest. „Ich sehe mich nur als Pianist.“ Er liebe Rock'n Roll, Soul, Boogie Woogie und Jazz. Dementsprechend dynamisch geht es bei Kaeshammer und seiner Band auf der Bühne zu. In Berlin und Hamburg habe es Zuschauerinnen und Zuschauer nicht auf den Stühlen gehalten, erzählte er. „Ich liebe es, wenn die Leute aufstehen und tanzen.“

Die Sätze des Künstlers sind mit englischen Worten gespickt - so findet er es „amazing“ („toll“), wenn die Menschen im Publikum nicht so steif sind. Gibt es Menschen und Dinge, die er in Kanada am Meer vermisst? Ja, die Eltern fehlten manchmal. Und im Winter komme gelegentlich Sehnsucht nach einem schönen Weihnachtsmarkt auf.

