Superstar Pink erobert die Albumcharts

Baden-Baden. Superstar Pink hat mit „Trustfall“ ihre dritte Nummer-eins-Platte in den deutschen Albumcharts platziert. Schon mit „I'm Not Dead“ (2006) und „The Truth About Love“ (2012) stand sie ganz oben, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte. Die US-Sängerin setzte sich gegen die Hamburger Band Deichkind durch, die mit „Neues vom Dauerzustand“ auf Platz zwei einsteigt.

Dahinter folgen die Rapper LX („Clouds“, drei) und Kool Savas & Takt32 („Moai“, vier). Fünfte sind Die Schlagerpiloten („Das Beste“). Der vor gut einer Woche mit 85 Jahren gestorbene Schlagerstar Tony Marshall findet sich postum noch einmal auf Rang 49 der Hitliste: Auf der Sammlung „Das Beste“ sind seine größten Hits wie „Schöne Maid“ oder „Komm gib mir deine Hand“ zu hören.

An der Spitze der Single-Charts gab es keine Veränderungen: Udo Lindenberg & Apache 207 („Komet“) bleiben vorn, dahinter folgen Miley Cyrus („Flowers“, zwei) und Ayliva feat. Mero („Sie weiß“, drei).

