George Michael für Rock-Ruhmeshalle nominiert

Es gibt eine Menge neuer Anwärterinnen und Anwärter: Wer kommt in die „Rock & Roll Hall of Fame“? Die Fans dürfen mitentscheiden.

New York. Musik-Stars wie George Michael (1963-2016), Kate Bush, Missy Elliott, Cyndi Lauper und Willie Nelson sind in diesem Jahr für die Aufnahme in die „Rock & Roll Hall of Fame“ nominiert.

Zu den insgesamt 14 Nominierten gehören auch Sheryl Crow, Iron Maiden, Joy Division/New Order, Rage Against the Machine, Soundgarden, The Spinners, A Tribe Called Quest, The White Stripes und Warren Zevon, wie die Ruhmeshalle in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio mitteilte.

Im Mai soll veröffentlicht werden, wer in diesem Jahr endgültig in die Ruhmeshalle aufgenommen werden wird. Fans dürfen im Internet mit abstimmen. Bedingung für die Aufnahme ist, dass die Veröffentlichung des ersten Albums mindestens 25 Jahre zurückliegt.

