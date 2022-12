Mariah Carey und Wham! erobern die Charts

Mariah Carey ist mit «All I Want For Christmas Is You» wieder in den Charts.

Baden-Baden. Wenn Mariah Careys Single „All I Want For Christmas Is You“ die Spitze der Charts stürmt, weiß man: Es ist wieder Adventszeit. Zusammen mit „Last Christmas“ von Wham! besetzen die beiden Weihnachtsklassiker schon wieder Anfang Dezember die Doppelspitze in den Single-Charts, wie GfK Entertainment am Freitag mitteilte.

„Beachtliche 40 Weihnachtslieder sorgen in der Single-Tabelle für viel Festtagsstimmung“, hieß es. Mit „Merry Christmas Everyone“ von Shakin' Stevens findet sich ein weiterer Song in den Top 5. Diese werden komplettiert von „Zukunft Pink“ von Peter Fox und Inéz auf Platz drei sowie „Unholy“ von Sam Smith und Kim Petras auf Platz vier.

Im Album-Ranking liegen die Broilers dank einer Live-Version mit ihrer Platte „Puro Amor“ von 2021 vorne. Dahinter kommen die Toten Hosen mit „Bis zum bitteren Ende - LIVE!“ auf Platz zwei. Sarah Connor verbreitet mit „Not So Silent Night“ auf Platz drei auch in den Album-Charts etwas Weihnachtsstimmung.

