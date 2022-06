"Wir wollen ihm danken": Konzert zu Ehren von Paul McCartney

Hamburg. Bei einem gemeinsamen Konzert haben zahlreiche Prominente am Sonntagabend in Hamburg den 80. Geburtstag des Beatles Paul McCartney gefeiert.

Im ausverkauften Kulturzentrum Fabrik standen bei der dreieinhalbstündigen Veranstaltung "Celebrating Paul" unter anderem Wolfgang Niedecken, Inga Rumpf, Stoppok, Phil Siemers, Otto Waalkes und Gustav Peter Wöhler auf der Bühne. Organisiert hatte die mitreißende Show Hamburgs Beatles-Expertin Stefanie Hempel, die Beatles-Führungen auf dem Kiez anbietet. Auch die Musikerin spielte mit ihrer Band viele Songs von Sir Paul, einen Tag nach seinem runden Geburtstag. Das Konzert wurde live im Internet übertragen.

"Wir feiern heute das großartige Werk von Paul McCartney", rief Hempel zu Beginn. "Wir wollen ihm danken." Charmant erzählte sie zwischen den Auftritten viele bunte Geschichten aus dem Leben des Beatles. Den Reiz des Abends machte die Vielfalt der unterschiedlichen Künstler, Instrumente und Songs aus. Ob "Eleanor Rigby", "Penny Lane", "Let it be" oder "Get back" - das Publikum sang und klatschte begeistert mit.

Beatles starteten in Hamburg ihre Karriere

McCartney gilt als einer der größten Lied-Komponisten des 20. Jahrhunderts und als lebende Musikerlegende. Vor 62 Jahren startete er mit den Beatles in Hamburg die vielleicht größte popmusikalische Karriere aller Zeiten. Hamburg hat diese Erfolgsstory durch die vielen stundenlangen Auftritte der jungen Band auf dem Kiez maßgeblich mitbegründet.

"Ich war zwölf, als die Beatles in mein Leben knallten", erzählte Niedecken, der in der Hansestadt teils gemeinsam mit Stoppok musizierte. Schauspieler und Sänger Gustav Peter Wöhler legte zu "Coming up" aus dem Jahr 1980 eine umjubelte Tanzeinlage hin. Komiker Otto Waalkes sorgte mit dem 1968 veröffentlichten "Honey Pie" für gute Laune. Zum Abschluss traten alle Musiker gemeinsam auf die Bühne: Sie und das Publikum sangen zusammen den Song "Yesterday" - ein bewegender Moment.

ZUGABE - der Kultur-Newsletter Jeden Donnerstag alles lesen, was auf Hamburgs Bühnen und hinter den Kulissen los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:220620-99-724831/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Musik