Rapper Marteria kündigt "Vollkontakt Tour 2022" an

Der aus Rostock stammende Rapper Marteria (bürgerlich Marten Laciny), aufgenommen an der Ostsee.

Hamburg, Berlin, Wien, München, Leipzig, Zürich oder Köln: Der Rostocker Rapper will 2022 in deutschen, österreichischen und Schweizer Städten Station machen. Auftakt ist Ende Mai in Rostock.