Technopionier Dimitri Hegemann plant Club in Prenzlau

Der Kulturmanager Dimitri Hegemann will den ländlichen Raum fördern.

Mit Clubkultur die Kleinstadt beleben: Das ist die Idee von Dimitri Hegemann. Der Betreiber des international bekannten "Tresor" will einen Club in Brandenburg auf die Beine stellen. Was steckt dahinter?