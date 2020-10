Nashville. Carrie Underwood (37) hat bei der Vergabe der CMT Music Awards für die besten Country-Musik-Videos weitere Preise gewonnen. Mit dem Song "Drinking Alone" holte die US-Sängerin in der Nacht zum Donnerstag die Top-Trophäe für das Video des Jahres und zudem den Preis für das beste Video einer Sängerin.

Underwood hat damit 22 CMT-Auszeichnungen seit ihrem ersten Preis im Jahr 2006 gewonnen, das macht sie zur meist dekorierten Künstlerin in der Geschichte der Videopreise.

Zu den weiteren Gewinnern zählten Luke Bryan ("One Margarita") für das beste Video eines männlichen Sängers, die Gruppe Old Dominion mit "One Man Band" und das Duo Dan + Shay mit dem Video für "I Should Probably Go To Bed". Der Preis für die beste Zusammenarbeit ging an die seit 2015 miteinander liierten Stars Blake Shelton und Gwen Stefani ("Nobody But You").

Wegen der Coronavirus-Pandemie fand die Show diesmal ohne Live-Publikum statt. Auftritte von Country-Stars wie Brooks & Dunn und Luke Combs gingen an verschiedenen Orten in der Country-Hochburg Nashville über die Bühne. Neu in diesem Jahr war die Sparte "Quarantäne-Video des Jahres" mit dem Gewinner Granger Smith für sein Video zu dem Song "Don't Cough On Me!". Für die Preisverleihung konnten Fans online ihre Stimme abgeben.

