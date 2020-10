Hamburg. Wie fühlt es sich wohl an, seinem vergangenen Ich zu begegnen? Dem Hamburger Musiker Marco Schmedtje ist das in gewisser Weise passiert. Sechs neue Songs hatte er für sein zweites Soloalbum bereits fertig geschrieben, da tauchten sechs alte Nummern auf, die er verschollen geglaubt hatte. Boten einer anderen Zeit. Und einer traurigeren Version seiner selbst.

„Das war vor 18 Jahren. Eine intensive Phase. Ich hatte Liebeskummer und bin nur mit einer Sporttasche einfach abgehauen aus Hamburg“, erzählt Schmedtje bei einem Kaffee in seinem Viertel Ottensen. Drei Wochen quartierte er sich damals in einem Hotel in Berlin-Neukölln ein. „Ich war echt fertig, habe extrem rumgesumpft. Das Musikmachen hat mich über Wasser gehalten.“

Schmedtjes künstlerischer Kern ist das Handgemachte

Mit einem Vierspur-Rekorder nahm er Songs voller Schmerz und Sehnsucht auf. Nur seine Stimme und die akustische Gitarre. „Weit weg und nicht erreichbar sein / lautlos in Berlin / und nach Innen nur noch Scheiße schreien“, singt er im Stück „Irgendwo“. Ein Nachhall aus den Anfängen des neuen Jahrtausends.

Bassistin July Müller-Greve, mit der Schmedtje einst in der Band Vierwaender spielte, hatte die alte Akustik-Session zufällig gefunden. „Die Songs zu hören, das war wie so ein lange nicht mehr wahrgenommener Geruch, der in einem unvermittelt Erinnerungen auslöst und vergangene Gefühl wachruft“, sagt Schmedtje.

Seine alten und neuen Lieder hat er nun auf seinem zweiten Album versammelt. Der Titel: „18“. Um die zeitliche Klammer vom Damals bis zum Heute zu markieren. Sein aktuelles Material, das die Platte eröffnet, klingt weniger rau. Die Stimme sachter justiert, das Gitarrenspiel ausgefeilter, die Texte vielschichtiger. „Tunnel aus Gold“ erzählt von fragiler Liebe. „Lass die Sonne scheinen“ schildert Trauer und Ohnmacht bei einem Besuch auf dem Friedhof. Draußen auf dem Land in Schleswig-Holstein, wo Schmedtje aufgewachsen ist. „Wie ein schlafender Riese / im Hotel auf der Wiese / mit all you can sleep“, heißt es da.

Bei Auftritten entscheidet Publikum, welche Songs gespielt werden

Aus dem Dramatiker von einst ist nun eher ein Beobachter geworden, der Inneres und Zwischenmenschliches feinsinnig verhandelt. Und dennoch musiziert da immer noch derselbe Mensch. Es ist enorm spannend, dieser Entwicklung auf „18“ verdichtet zu lauschen. Das Handgemachte bleibt dabei Schmedtjes künstlerischer Kern. Es ist schwer vorzustellen, dass er über die neue Handy-App oder Onlinedating singt.

Auch mit seinem musikalischen Kompagnon Jan Plewka widmet Schmedtje sich lieber den Helden von einst – mit Abenden zu Rio Reiser und Simon & Garfunkel. Eigene und gecoverte Werke präsentieren die beiden seit Jahren mit ihrem Programm „Between The Bars“. Auch in Corona-Zeiten stehen einige Live-Termine an. Mehr als 300 Lieder umfasst das Œuvre des Duos.

„Irgendwann ist die Setlist so groß geworden, dass wir das Publikum einfach die Songs auf Zetteln aus einem Jutebeutel ziehen lassen“, erzählt Schmedtje. Ein umtriebiger Typ ist er. Macht Theatermusik, am Schauspielhaus etwa, am Thalia und am Burgtheater in Wien. Zudem arbeitet er als Studiomusiker, unter anderem für Chanteuse Anna Depenbusch. Die erzwungene Corona-Auszeit nutzte er nun, um sein zweites Album auf den Weg zu bringen. Ohne Label, aber mit Unterstützung einer Stiftung. „Ich habe drei Kinder, da nimmt man das Geld für eine neue Platte nicht mal eben aus der Haushaltskasse.“

Auch wie er seine Lebensgefährtin kennenlernte, erzählt Schmedtje in einem seiner neuen Songs, in „Tag aus dem Glas“. „Ich saß in einem Café und habe sie durchs Fenster beobachtet. Später sind wir ins Gespräch gekommen.“ Aus Distanz wird Nähe. Das Vergangene lebt in uns weiter, verändert sich. Und im besten Fall wird ein Song daraus.

