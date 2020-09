Drittes Studioalbum Fleetwood Mac: "Then Play On" neu aufgelegt

Nach dem Album "Then Play On" begann für Fleetwood Mac eine neue Zeitrechnung.

Bei dem einen oder anderen schlummert Fleetwood Macs Album "Then Play On" noch in der LP-Sammlung - Nostalgiker und Fans mussten sich zuletzt mit gebrauchten Versionen begnügen. Das ändert sich jetzt, 51 Jahre nach Erscheinen des Albums, mit einer Neuauflage.