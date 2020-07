Reinhardt Dankert in einem nachgebauten DDR-Musikgeschäft.

Wer an Rockmusik aus der DDR denkt, dem kommen meistens die Puhdys, Karat oder City in den Sinn. Doch die Musikszene der 70er und 80er Jahre war östlich der Mauer riesig. So groß, dass es für ein eigenes Museum reicht.