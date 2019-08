Hamburg/Salzhausen. Wenn die Macher von A Summer's Tale an das vergangene Wochenende zurückdenken, "dann wird uns immer noch ganz warm ums Herz, und wir schwelgen in wundervollen Erinnerungen", schreiben sie auf der Homepage. Nicht nur das Wetter hat mitgespielt bei dem Musikfestival in der Lüneburger Heide: Die Künstler und die 13.000 Besucher waren offensichtlich sehr zufrieden mit dem, was sie vier Tage lang geboten bekamen.

Doch für alle, die versuchten, sich gleich fürs nächste Jahr ein Ticket zu sichern, gab es am Freitag eine schlechte Nachricht: A Summer's Tale wird 2020 nicht stattfinden. "Es gibt derzeit Entwicklungen, die uns veränderte behördliche Auflagen in Aussicht stellen, welche den Festivalbetrieb am aktuellen Standort nicht mehr im bisherigen Umfang ermöglichen würden", sagte Folkert Koopmans, Geschäftsführer des Konzertveranstalters FKP Scorpio. "Zur langfristigen Klärung dieser Situation haben wir uns entschlossen, eine einjährige Pause zu machen."

2021 soll A Summer's Tale stattfinden

2021 soll das Festival aber wiederkommen, einen konkreten Termin für die sechste Auflage gibt es bereits: 22. bis 25. Juli. "Das A Summer’s Tale ist ein Herzensprojekt für uns, das wir mit viel Liebe zum Detail am jetzigen Standort aufgebaut haben", versicherte Koopmans: "Wir fühlen uns in Luhmühlen sehr wohl und möchten unseren Gästen hier weiterhin langfristig ein hochwertiges Festivalerlebnis garantieren." Man wolle die Zeit nutzen, "um A Summer’s Tale im Sinne unserer Gäste weiterzuentwickeln".

Bei dem vor allem bei Familien beliebten Festival waren in diesem Jahr Künstler und Bands wie The Charlatans, Suede, Kettcar,Maximo Park, Die Goldenen Zitronen und Zaz aufgetreten.

Erst am Donnerstag war bekannt geworden, dass die beiden Festivals Elbriot und Hammaburg auf dem Hamburger Großmarkt in diesem August letztmals stattfinden werden.