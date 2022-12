Neues Buch „Hambuch“: Was jeder über die Stadt gehört haben sollte

1. Hummel, Hummel – Mors, Mors: Nur Auswärtige denken, dass irgendwer in Hamburg sich derart begrüßen würde. Trotzdem machen die meisten Einheimischen in ihrer angeborenen stoischen Freundlichkeit in der Regel bei dem Spiel mit. Auch die aus dem Wort „Dicker“ abgeleitete Ansprache „Digger“ oder „Digga“ stammt aus dem Hamburger Raum und entwickelte sich vermutlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts im Arbeitermilieu. Demnach wäre „Digger“ ein ähnliches norddeutsches Kosewort wie „Schieter“ (Hosenscheißer) oder „Buttscher“ (ein ziellos durch die Gegend streunender Junge, der vor allem Blödsinn und Abenteuer im Kopf hat), indem ein eigentlich negativ konnotiertes Wort positiv gewendet wird. Richtig populär gemacht wurde „Digger“ aber erst durch die Hamburger Hip-Hop-Szene der 1990er-Jahre. Seither hat die freundschaftliche Anrede ihren Siegeszug durch die ganze Republik angetreten. Vor allem unter Jugendlichen in Norddeutschland hört man das Wort „Digger“ in etwa jedem zweiten Satz.

2. Nicht Fiete, Ole, Piet: Nordische Vornamen sind in Hamburg zwar für Neugeborene überdurchschnittlich beliebt, aber die Gesamtverteilung über alle Generationen ergibt nach dem Melde­register vom Mai 2021 ein anderes Bild. Besonders viele Männer in Hamburg heißen Michael, Thomas oder Andreas. Viele Hamburgerinnen hören auf die Namen Sabine, Julia und Karin.

3. In der Hansestadt wurden zahlreiche Filme gedreht. Unter anderem in der Innenstadt und auf dem Sportplatz von Grün Weiß Eimsbüttel entstanden 2002 Szenen mit der jungen Kira Knightley für „Kick it like Beckham“. Und in der bekannten Verfilmung von „Der Hauptmann von Köpenick“ mit Heinz Rühmann aus dem Jahr 1956 diente das Finanzamt am Schlump als Köpenicker Rathaus und als Bahnhof das Altonaer Rathaus.

4. Im Stadtteil Horn gab es Mitte des 19. Jahrhunderts eine sogenannte Blutegelbörse im Gasthof Schinkenkrug. Dort wurden Ladungen von Blutegeln, die damals vielfach in der Medizin ver- wendet wurden, gehandelt. Sogar Händler aus dem Ausland kamen hierher. Blutegel gab es im Hamburger Raum etwa in den Marschgebieten der Vierlande. Aufgrund der hohen Nachfrage wurden von Vierländer Händlern Handelsexpeditionen bis nach Russland unternommen, um Blutegel zum weiteren Verkauf zu sammeln. Einige Blutegelhändler kamen so zu erheblichem Reichtum.

5. John le Carré (1931–2020), Verfasser zahlreicher weltbekannter Agentengeschichten, war Anfang der 1960er-Jahre für einige Zeit selbst als Spion des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6 in Hamburg stationiert.

6. Die Straße Schulterblatt im Schanzenviertel hat ihren Namen von dem großen Schulterblatt eines Wals, das ein Wirt als Erkennungszeichen vor seine Gaststätte gehängt hatte.

7. Die Gulaschkanone ist eine Hamburger Erfindung. 1850 erlangten Heinrich Zeise und sein Sohn Theodor aus Altona ein Patent für eine mobile Küche, die für die Versorgung armer Menschen gedacht war. Erbsensuppe ist heute ein beliebtes Gericht aus der Gulaschkanone, die ihren Namen vom Volksmund nicht nur erhielt, weil sie häufig beim Militär eingesetzt wurde, sondern auch, weil sie ähnlich transportiert wurde wie Geschütze.

8. Die Veddelhose ist ein Beinkleid, das seit Ende der 1960er-Jahre in einer Schneiderei in Georgswerder hergestellt wird. Diese schwarze Hose aus festem Stoff mit markanten Nähten und ledergefassten Hosentaschen, die am Oberschenkel hauteng, an den Waden aber mit einem weiten Schlag versehen ist, entwickelte sich nicht nur zu einer Art Standardhose bei Zimmerleuten, sondern in den 1970er-Jahren auch zu einem kultigen Kleidungsstück in Rockerkreisen. Da man die Hose ursprünglich nur als Maßanfertigung bekam, entstand im Volksmund der Name, weil die Kunden mit der Straßenbahn bis zur Station Veddel fahren mussten, um von dort zu Fuß weiter zum Geschäft zu gehen.

9. Die älteste Versicherung der Welt ist die 1676 gegründete Hamburger Feuerkasse, die nicht als privatwirtschaftliches Unternehmen gegründet wurde, sondern als öffentlich-rechtliche Institution durch Rat und Bürgerschaft.

10. Der Wandsbeker Athleten Club von 1879 ist der älteste Ringer-Verein Europas. Ende des 19. Jahrhunderts lebte einer der weltweit berühmtesten Ringer in Hamburg: Carl Abs, auch bekannt als „plattdeutsche Eiche“ oder „German Oak“. Ob Abs Mitglied im Wandsbeker Athleten Club war, ist unklar.

11. Die Kibbelstegbrücke ist der Doppeldecker unter den Hamburger Brücken. Die obere Etage der Fußgängerbrücke in die Speicherstadt ist sturmflutsicher und kann als Rettungsweg genutzt werden, die untere Etage darf bei Sturmflut ruhig unter Wasser stehen.