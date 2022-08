Wer sich im Bayreuther Festspielhaus den neuen „Ring“ ansehen will, muss für alle vier Teile Karten kaufen. Direkt beim Finale dabei zu sein, wenn die Neuinszenierung von Valentin Schwarz am Freitag mit der Premiere der „Götterdämmerung“ endet, geht in diesem Sommer aber auch einfacher: In Kooperation mit BR Klassik ist diese Premiere bei abendblatt.de zu sehen und zu hören. Der Stream geht um 15 Uhr live, die Vorstellung beginnt um 16 Uhr.