„Forever Uwe Timm“, lautet eine der Danksagungen am Roman-Ende. An diesem Sonntag treffen sich die Schriftsteller Moritz Rinke und Uwe Timm zum öffentlichen Autoren-Gespräch im Rahmen des Harbour Front Literaturfestivals in der St.-Katharinen-Kirche (So 19.9., 19.30 Uhr). Restkarten gibt es zu 18 Euro: www.harbourfront-hamburg.com