Der Großmeister zeitlos-schöner Melodien

Hamburg. Das vermeintlich Einfache ist im Pop ja oft am allerschwierigsten und nur wenige – die Beatles und Abba fallen da sofort ein – beherrschten diese Kunst. Einer, der auf diesem Gebiet immer wieder brillierte, ohne es aber zu wirklichem Weltruhm zu bringen, war ein Mann aus Barmbek: Bert Kaempfert (1923–1980). Er schrieb und produzierte wie am Fließband Nummern mit Ewigkeitswert, die andere dann zu Welthits machten: „Strangers In The Night“ (Frank Sinatra), „Spanish Eyes“ (Al Martino), „L.O.V.E.“ (Nat King Cole). Auch das an selige Sonnabendabend-Shows mit dem Fernsehballett erinnernde „Danke schoen“ (schreibt sich tatsächlich so) stammt von ihm.

In diesem Jahr wird Kaempferts 40. Todestag begangen, unter anderem mit einer von seiner Tochter Doris zusammengestellten Anthologie, die 27 Originale des Easy-Listening-Großmeisters mit 17 prominenten Interpretationen vereint. Zwei CDs voll großartiger Melodien, deren Zeitlosigkeit aus jeder Note klingt. Was sofort auffällt: Bert Kaempfert war ein Mann von Welt, der ganz selbstverständlich afrikanische („Afrikaan Beat“), karibische („Tropical Sunrise“), südamerikanische („Bert’s Bossa Nova“) oder osteuropäische („Balkan Melody“) Rhythmen in seinen Bigband-Sound integrierte. Und der sich stilvoll zu kleiden wusste, wie nicht nur das Cover, sondern auch Fotos im Innenteil der Doppel-CD zeigen.

Stilsicherheit beweisen ebenso die Künstlerinnen und Künstler, die sich hier mit ihren Versionen von Kaempfert-Klassikern finden, darunter die Sängerinnen Sylvia Vrethammar und Pe Werner, die Lounge-Beat-Spezialisten De-Phazz und der unvergessene Paul Kuhn. Besonders schön: zwei Versionen von „L.O.V.E:“, einmal sinnlich warm von Gregory Porter, einmal eher kühl von Diana Krall gesungen. Bert Kaempfert hätte gewiss seinen Spaß gehabt.