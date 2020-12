„Scherbentanz“ – eine Höllenfahrt ins Verderben

Hamburg. Neuauflagen von Büchern sind eigentlich keine Besprechung wert. Höchstens wenn man diese nach Jahrzehnten neu entdeckt oder radikal neu übersetzt. Auch wenn ein Buch seinen Verlag wechselt, ist das keine Nachricht. Wobei es für Chris Kraus sicher ein Triumph ist, dass sein Romanerstling „Scherbentanz“ jetzt noch einmal bei Diogenes erscheint. Das Manuskript hatte er seinerzeit schon mal an den Verlag geschickt. Dessen Chef hatte es abgelehnt, weil er es als noch zu grün hinter den Ohren befand. Während sein Sohn und Nachfolger ihm nun die nötige Reife attestiert.

„Scherbentanz“, dieser alptraumartige Zusammenprall einer mehr als dysfunktionalen Familie, hat 2002 nicht nur als Roman für Aufsehen gesorgt. Kraus hat ihn noch im gleichen Jahr mit Jürgen Vogel und Nadja Uhl verfilmt und damit seine Karriere als Filmregisseur begründet, dem Werke wie „Vier Minuten“, „Poll“ und „Die Blumen des Bösen“ folgten. Kraus hat dann auch mit dem Roman „Kaltes Blut“ reüssiert – nun bereits im Diogenes Verlag.

Die abenteuerliche Genese dieses Buchs

Dass man jetzt auch das frühe schwarze Schaf in den neuen Stall bringt, ist verständlich, die Erstausgabe ist ja längst vergriffen. Und dieses Buch kann man nach all den Jahren auch prima noch mal aufs Neue lesen. Die Wucht von damals ist noch immer da. Lesenswert ist diese Neuausgabe aber schon allein wegen seines Nachworts, das Kraus eigens dafür geschrieben hat.

Dort erzählt er nämlich – ganz im vibrierenden Stil seines Erstlings, fast satirisch und vor allem sehr, sehr selbstironisch – von der abenteuerlichen Genese dieses Buchs. Als frisch entschlüpfter Drehbuchabsolvent der Berliner Film und Fernsehakademie schien Kraus im Jahr 2000 der ganz große Sprung gelungen zu sein.

Eine Höllenfahrt ins Verderben

Für Volker Schlöndorff sollte er die Fortsetzung der „Blechtrommel“ schreiben, jenes Jahrhundertromans von Günter Grass, dessen Verfilmung die Goldene Palme von Cannes und einen Oscar als bester fremdsprachiger Film gewonnen hatte. Lange brütete Schlöndorff an einer Fortsetzung, zum Millennium sollte es soweit sein.

Doch dann kam jener Tag, an dem Schlöndorff mit Kraus nach Lübeck fuhr, um das Skript von Grass abnicken zu lassen. Das Debakel begann schon damit, dass Schlöndorff die falsche Autobahn nahm und in Rostock landete. Eine Höllenfahrt ins Verderben. Mit fünf Stunden Verspätung trafen sie bei dem Pünktlichkeitsfanatiker Grass ein. Und dann machte der kauzige Literaturnobelpreisträger jede Realisierung mit einen einzigen Satz zunichte – dem nämlich, dass das Skript nicht auf Werktreue beruhe.

Eine Burleske, in der drei Egos aufeinanderprallen

So pointiert, wie Kraus das schildert, ist das ein eigener, fantastischer Film. Eine Burleske, in der drei Egos aufeinanderprallen. Von denen zwei dann als Verlierer mit hängenden Schultern heimfahren. Kraus’ Vertrag als Autor war damit eigentlich hinfällig. Schlöndorff aber hat ihm, der schon drei Kinder zu ernähren hatte, ein Stipendium vermittelt.

Und so schrieb Kraus seinen ersten Roman. In einer Art Verzweiflung, aber auch in einer Schaffenswut. Eine Fortsetzung der „Blechtrommel“ kam, wie man weiß, nie zustande. Aber aus ihren Scherben ist ein neuer Phoenix entstiegen.