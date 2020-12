"Cabaret Berlin" – die Lieder der goldenen Zwanziger

Hamburg. Es gab Zeiten, da herrschte zwischen Hamburg und Berlin nicht nur räumlich eine recht große Distanz. Mit Beginn des Winterfahrplans der Deutschen Bahn hat sich kürzlich der Takt der oft rivalisierenden Metropolen auf eine halbe Stunde verdichtet. Tim Fischer kennt die Strecke gut, auch die Pendelei zwischen beiden Städten. Noch im Februar begeisterte er im Hansa-Theater als Conférencier im Musical-Klassiker „Cabaret“, ehe die Corona-Pandemie sein bis Ende April terminiertes Hamburger Gastspiel jäh ausbremste. In jener Stadt, in der er 1990 als Jüngling im alten Schmidt Theater seine Chanson-Karriere mit Interpretationen von Zarah-Leander-Klassikern begann und in der er seine ersten zwei Bühnenjahre verbringen sollte.

„Cabaret Berlin“ hat der Wahlberliner Fischer, inzwischen 47 Jahre alt, sein jüngstes Album betitelt. Es ist beneidenswert vielfältig und - mit Verlaub – eine wirklich reife Leistung. Der Schauspieler und Sänger, 2007 in der Hansestadt mit dem Rolf-Mares-Preis (in Georg Kreislers Ein-Mann-Musical „Adam Schaf hat Angst“) und 2015 mit dem Deutschen Chanson-Preis ausgezeichnet, hat das Werk im Frühjahr und Frühsommer mit einem 14-köpfigen Orchester in Berlin aufgenommen. Gut eine Stunde lang tobt sich Fischer auf „Cabaret Berlin“ aus, ohne indes die leisen Töne zu unterdrücken.

In „Babylon Berlin“ spielte Fischer einen Nachtclubbesitzer

Ein fast neunminütiges „Cabaret“-Medley inklusive „Maybe This Time“ oder „Money, Money, Money“ darf natürlich nicht fehlen. Jedoch besingt Fischer mehr als nur die „Goldenen 20er“. Für die dritte Staffel des Fernseherfolgs „Babylon Berlin“, in dem der Chanson-Star einen Nachtclub-Besitzer spielte, hatte er mit dem Komponisten und Bassisten Oliver Potratz eigens „Heut’ Nacht in Peru“ geschrieben. Mit seinem musikalischen Leiter und Arrangeur Potratz rüttelt Fischer bei dieser frechen Nummer auch Nicht-Fans der düsteren TV-Serie wach.

Gefolgt von einer weiteren Rumba, ein Instrumental, und der von Fischer interpretierten „Babylon Berlin“-Erkennungsmelodie „Zu Asche, zu Staub“. Die Einleitung spricht Schauspielerin Karin Baal (,Die Halbstarken“, „Berlin Alexanderplatz“), die 80-Jährige interpretiert als Special Guest auf der CD mit ihrer tiefen rauchigen Stimme zusätzlich Lyrik von Kreisler, Brecht, Tucholsky und Zille.

Hildegard Knef kommt Fischer in der Stimmlage ganz nah

Er habe die CD auch aufgenommen, um zu zeigen, dass es außer den alten „echten“ Berliner Liedern und den Stücken für „Babylon Berlin“ weitere recht junge Lieder gebe, die an die Tradition der „Goldenen 20er“ anknüpfen, schreibt Fischer im ausführlichen Booklet des Albums. Das gelingt ihm vortrefflich, wenn er etwa die „Müdigkeit“, erst 2014 von Salon-Hip-Hopper Thomas Pigor (Pigor & Eichhorn) herausgebracht, in seinem bis heute markanten Zarah-Leander-Timbre besingt: „Ich würd’ so gerne zärtlich bei Dir sein, doch schlaf ich immer dabei ein“, heißt es da. Cora Frosts Pop-Song fügt sich ebenso ein wie die vier Jahrzehnte alte Ballade „Ich bin ein altes Zimmer“ des Liedermachers Stephan Sulke. Tim Fischer erweckt dessen Melancholie des Lebens ungeahnt neu.

Und die 14 Instrumentalisten, alle äußerst versierte Jazzmusiker, erlauben es dem Sänger, in immer neue musikalische Genres einzutauchen, sich fallen zu lassen, ohne auszurutschen. Hildegard Knef kommt Fischer dabei in der Stimmlage ganz nah: „Lass das Vergang’ne vergangen sein“, singt er und „I Left One Little Suitcase in Berlin“, die erst 2017 ins Englische übersetzte Fassung von Ralph Maria Siegels 70 Jahre alter Berlin-Hymne „Ich hab noch einen Koffer in Berlin“. Das darf Fischer gern auch in Hamburg singen, wenn Live-Konzerte irgendwann 2021 an der Elbe wieder möglich sein sollten. Oder es heißt zuvor wieder „Willkommnen, Bienvenue, Welcome“ in „Cabaret“ bei der Fortsetzung respektive Wiederaufnahme im Hansa-Theater.

Tim Fischer mit Special Guest Karin Baal: „Cabaret Berlin“ (Tim Fischer Chansons), www.timfischer.de